Andy y Lucas defienden su concierto cristiano, pero nunca cantarían para etarras

El dúo gaditano, después de más de 20 años sobre los encenarios, huyen de las etiquetas políticas o ideológicas pero tienen claro dónde están dispuestos a subirse a cantar y para qué público

Tras casi una vida juntos, la pareja musical formada por los gaditanos Andrés Morales y Lucas González, conocidos como Andy y Lucas, tienen una visión clara de hacia dónde dirigen su carrera musical y en qué 'plazas' están dispuestos a subirse a los escenarios y en cuales no.

El último de sus trabajos es una recopilación de sus grandes éxitos musicales en el disco '20 años en más de 20 canciones' con el que conquistaron al público desde el imponente escenario de la plaza madrileña de Cibeles en la Fiesta de la Resurrección del pasado sábado y donde también cantó Carlos Baute, entre otros artistas. Un concierto que organizó la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) en el que Andy y Lucas se sintieron cómodos y se desprenden de cualquier etiqueta que les quieran imponer sobre su ideología política o creencias.

Más de 60.000 personas de toda España han celebrado en Madrid la primera edición de la Fiesta de la Resurrección, presentada por el humorista Nachter y encabezada por artistas como Carlos Baute, Andy y Lucas, Juan Peña, Grilex o Hakuna Group Music pic.twitter.com/MYXcqGBSUg — Europa Press (@europapress) April 17, 2023

En una entrevista para Europa Press, los artistas se muestran abiertos también a participar en otros eventos como podría ser el Orgullo Gay si recibieran la llamada, aunque rechazarían hacerlo si les llama EH Bildu. "Si nos llaman en el Orgullo Gay vamos también. Nosotros hacemos música. Otra cosa es que me llame Bildu. Si me llama Bildu no voy, son etarras y han matado gente", contesta de manera tajante Lucas.

En este contexto, el artista ha querido dejar claro que el grupo musical no es de ningún color político, sino "insípido", al mismo tiempo que ha rechazado las etiquetas sobre gustos personales, creencias o sensibilidades asegurando que ellos no son "de nadie". "Si vas con los católicos eres de derecha o ultraderecha. Si vas con los gays eres ultraizquierda. Nosotros no somos de nadie. Nosotros somos nuestra patria. Mi bandera es mi hijo", añade Lucas.

Andy y Lucas reciben cariño del norte al sur

El dúo le ha cantado al amor, al desamor, a la lacra social del maltrato y, como no, a su tierra Andalucía y a su rinconcito en el Sur que los vio nacer, Cádiz. Pero también reivindican su amor por todas y cada una de las comunidades españolas que han pisado y donde les han tratado "de maravilla siempre".

Alejándose de polémicas sobre estereotipos que les "pueden traer cola", los gaditanos aseguran que "hay de todo en la viña del señor", pero ponen en valor la calidad humana de las tierras del norte como Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León o Cataluña, por nombrar algunas, donde les han recibido muy amablemente. "Nosotros disfrutamos de España con todo su esplendor", recalcan.