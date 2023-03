El PSOE andaluz embarra la legislatura tirando de la 'complicidad' de Sánchez

La sanidad, la sequía y Doñana centran la estrategia de los socialistas contra el Gobierno de Moreno y pasan al ataque lanzando "bulos" con el amparo que les presta el Gobierno central.

El ambiente político se caldea cada vez más en Andalucía y está dejando de ser una balsa tibia para el PP del presidente Juanma Moreno porque el PSOE está sacando toda la artillería cuando quedan dos meses para las elecciones. Era de esperar, ya que los socialistas de Juan Espadas no levantan los apoyos según los sondeos, que le arrojan derrotas en casi todas las capitales andaluzas, y con la estategia de derribar a los populares y amparados por el Gobierno de Sánchez, pasan al ataque.

El primero de ellos es la sanidad, que este sábado tiene a los profesionales protestando en la calle, mientras el Gobierno andaluz sigue negociando y es optimista en alcanzar el acuerdo definitivo con los sindicatos el próximo 12 de abril. El Ejecutivo de Moreno ha destinado la inversión más elevada de la historia a la sanidad y ha incrementado la plantilla como nunca antes, además de comprometerse a blindar la atención primaria con un 25% del presupuesto, después de recibir una herencia caótica del PSOE.

Pero las elecciones están a la vuelta de la esquina y los socialistas se agarrarán también a las pancartas de las 'mareas blancas', las mismas movilizaciones que 'hirieron de muerte' a Susana Díaz en 2018. Así lo ha confirmado este miércoles la portavoz del grupo parlamentario del PSOE-A, Ángeles Férriz, que ha asegurado que su partido secundará las protestas, tratado de borrar su gestión abandonando hospitales o manteniendo a los sanitarios en condiciones laborales 'tercermundistas'.

Moncloa 'al servicio' del PSOE andaluz

Los silencios del PSOE andaluz son muchos a los 'castigos' de Sánchez, pero es que la 'complicidad' de Moncloa es necesaria para no repetir la derrota electoral de junio. Por ello, mientras que no llega la reforma de la financión autonómica que sigue bloqueda por el Gobierno central, con la que se podrían mejorar los servicios públicos, la Junta tiene que acudir al Tribunal Constitucional para defender su autonomía fiscal y al Supremo para detener el recorte del trasvase de agua del Tajo a los regantes y a la población del Levante. Pero el PSOE no menciona estos asuntos.

Los socialistas prefieren 'jugar' a alertar con otros temas delicados como el Paque Nacional de Doñana y aquí se vuelca el Gobierno de Sánchez como parte activa. Al respecto el portavoz del PP-A, Toni Martín, ha defendido que la propuesta para regularizar a los regantes de la zona norte de Doñana se presentará a su debate parlamentario porque en ningún caso "atenta contra el acuífero".

Según Martín es "un bulo" los socialistas y les ha invitado a replantearse su "actitud antiandaluza" tanto al Gobierno central como al PSOE, para afirmar que es "evidente que en Bruselas están trabajando por intentar convencer a las autoridades comunitarias de lo que no es", en referencia a la información sobre la regulación que han trasladado a la Unión Europea.