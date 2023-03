Segunda pareja víctima del "error" en una inseminación artificial en Cádiz

Se confirma el segundo caso de una inseminación in vitro fallida en el Hospital de Cádiz, tras un primer matrimonio afectado que descubrió que su bebé no era hijo biológico del padre.

Pocos días después de conocer el sorprendente caso denunciado por una pareja, que descubrió que había dado a luz a un bebé cuyo padre no era el biológico por un presunto error en la fecundación in vitro realizada en el Hospital de Cádiz, aparece un segundo caso. Así lo ha confirmado el director general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Luis Martínez, que ha señalado que esta nueva fecundación in vitro "errónea" se produjo por las mismas fechas que el detectado anteriormente.

Aunque de momento, el responsable ha descartado que existan más casos, desde el SAS se han tomado cartas en el asunto para evaluar la trazabilidad del proceso y el cumplimiento de los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones en el Hospital Puertas del Mar de Cádiz, para esclarecer lo sucedido "lo más rápidamente posible".

Sobre este segundo caso que sale a la luz no se tienen datos al respecto, pero se podría haberse producido un intercambio en las muestras de semen de los progenitores como en el anterior. Ante esta posibilidad, Martínez se ha mostrado sorprendido por esta idea, al considerar que sus secuenciadores genéticos son "extremadamente pulcros en estas cosas" porque son situaciones "muy sensibles y afectan a las personas".

Los daños irreparables a causa del "error"

Mientras se investiga que ocurrió en el hospital en los procesos de inseminación y si son más los "errores" cometidos, ya son dos las familias dañadas de forma irreparable. Así lo trasladó la propia pareja afectada que denunció al Defensor del Pueblo el caso tras realizar una prueba de paternidad que dejaba claro que el bebé no era su hijo biológico. Las dudas comenzaron tras los comentarios de varios familiares sobre la falta de parecido entre padre e hijo y, de la duda a los hechos, ya que el grupo sanguíneo del menor no era compatible.

Un duro golpe para el padre que descubre que no lo es, para la madre que ha dado a luz a un bebé de otro hombre y para el propio niño que descubrirá que no le unen los lazos de sangre con sus progenitores.