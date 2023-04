José Luis Sanz (PP) contra el PSOE: "Sevilla parece la Barcelona de Ada Colau"

José Luis Sanz, candidato por el PP a la alcaldía de Sevilla, incide en la mala situación que está atravesando la ciudad por culpa de la "dejadez" del alcalde del PSOE.

El candidato sevillano se ha mostrado decepcionado en ESdiario con la dejadez que está viviendo Sevilla desde los últimos años. Con un alcalde que deja de lado el cuidado de la capital y muestra interés en nimiedades, tiene muchas posibilidades de ser sustituído por José Luis Sanz, candidato por el PP a la alcaldía de Sevilla.

La palabra que mejor define a la ciudad es “dejadez”

Ante la pregunta de con qué palabra definiría Sevilla, la respuesta ha sido “dejadez”. Y no ha sido para menos, pues en comparación con otras capitales españolas, nos encontramos con una ciudad muy dejada, con barrios totalmente abandonados y una capital que ha perdido mucho espacio.

A pesar de sentir esperanzas – tras escuchar a los ciudadanos sevillanos mostrarle su apoyo –, el posible alcalde de Sevilla quiere tener los pies en la tierra y llevar a cabo los proyectos que tiene en mente, tal y como ha afirmado a este medio. Según el político: “Si llegara a la alcaldía por el Partido Popular, lo primero que pondría en marcha es un plan de choque importante en todas las zonas de Sevilla para limpiar la capital”.

Al alcalde se le debería caer la cara de vergüenza al ver estas imágenes del Calonge.



Los parques industriales, motores económicos junto a la Cartuja, se degradan sin que Muñoz haga nada por evitarlo.



— José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) March 24, 2023

Y no solo eso, sino que otro problema que alerta a los ciudadanos y que han puesto de manifiesto como medida de mejoría, es la falta de seguridad; y que con el paso del tiempo ha aumentado. Según ha afirmado a ESdiario: “A nivel de seguridad va, desgraciadamente, a peor. Cuando empecé y quedaban 600 días, los sevillanos solo me hablaban de la falta de limpieza. Ahora que quedan 60 días, me hablan de la falta de higiene y de la falta de seguridad, totalmente alarmados”.

Al parecer, el alcalde socialista no hace nada para impedir estos malestares, pues faltan 500 plazas de policías locales que han retirado los últimos ocho años y 500 plazas de policías nacionales; los cuales éste alcalde no ha reclamado a Pedro Sánchez. Y lo que es más, en los últimos años, no se ha invertido en el incremento de zonas de videovigilancia tal y como se ha hecho en otras capitales españolas.

Con un modelo de Ada Colau y Carmena, las encuestas son positivas para el PP

El Partido Popular tiene muchas posibilidades de quitarle el puesto al Partido Socialista, así lo ha expresado José Luis Sanz a este medio. Según las encuestas, dan un empate técnico con el PP por encima, siendo siempre la primera fuerza política. Es decir, la percepción que tiene en la calle es muy buena: los socialistas no van a ganar las Elecciones Municipales.

“Quiero que Sevilla vuelva a ser una ciudad atractiva para la inversión, que vuelvan empresas, vuelvan industrias. En definitiva, recuperar esa Sevilla atractiva que ha dejado de ser” ha añadido a ESdiario. Considera, como tantos candidatos del PP a la alcaldía, que están ante un alcalde que sigue el modelo de Ada Colau y Manuela Carmena. Se trata de un modelo dedicado a aumentar la inseguridad, a aumentar las calles sucias y a ser un modelo en el que no hay inmersión y la economía va decayendo.

El abandono de José Laguillo, Arroyo y todo su entorno es inadmisible: el alcalde ni limpia ni arregla las calles, no renueva los contenedores, no habilita zonas deportivas, ni crea aparcamientos.

— José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) March 23, 2023

Las tres variables que benefician a la futura alcaldía de José Luis Sanz

Según el político sevillano, hay ciertas variables que “siempre favorecen en tu causa” ha expresado. En este caso, ha establecido tres variables clave que les benefician de cara a las Elecciones Municipales del 28 de mayo. La primera variable – según ha explicado a este medio – es el pésimo efecto nacional que provoca Pedro Sánchez y que ha generado tanta animadversión con el tiempo.

La segunda variable es “el efecto Juanma en Andalucía y en la ciudad de Sevilla” ha añadido Sanz, pues ha logrado que muchos sevillanos que venían del partido socialista, hayan votado por primera vez al PP. Y, por último, la tercera variable, que va de la mano con la anterior, es la mala gestión del PSOE en las dos legislaturas, en las que han conseguido una ciudad que no funciona y que ha perdido mucho espacio.