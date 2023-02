Moreno pide el adelanto electoral para poner fin al "descontrol" en Moncloa

El presidente de la Junta alerta de la situación de desconfianza que se está generando en nuestro país ante un Gobierno de Sánchez en "fase final" tras la ruptura entre PSOE y Unidas Podemos

La profunda grieta que se ha abierto en el seno del Gobierno central, entre el PSOE y Unidas Podemos, sumado a la descordinación de los planes de Ejecutivo, ha suscitado este jueves la llamada de atención del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que plantea como "única solución" que se celebren elecciones generales para dar estabilidad a España y poner fin a un Gobierno central "en fase de descontrol".

Así se ha pronunciado ante las preguntas de los periodistas justo antes de someterse a las de la oposición en la sesión de control del Parlamento. Moreno ha manifestado que lo que está ocurriendo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez es un "despropósito" que sucede cuando "hay dos gobiernos y no uno solo". Para el líder de la Junta y del PP-A se está produciendo "una absoluta descoordinación y un enfrentamiento en el propio seno del Gobierno, lo que está afectando a la confianza de nuestro país", con consecuencias sobre la sociedad, la economía y el empleo.

Se nota que está ya en esa fase final de desgobierno, de descontrol y de descoordinación, y además ya no sabemos quién manda.

"Desgraciadamente creo que la única solución que hay para dar estabilidad al país es que se convoquen elecciones generales que permitan que haya un gobierno estable, un solo gobierno y no dos", ha indicado Juanma Moreno, quien se ha referido al "espectáculo bochornoso" que vivimos día a día desde Moncloa con la Ley del 'sólo sí es sí' o con la Ley de bienestar animal.

Moreno en su análisis ha añadido que el actual Gobierno central "está tocando cada vez más a su fin; se nota que está ya en esa fase final de desgobierno, de descontrol y de descoordinación, y además ya no sabemos quién manda".

"Sánchez le echa la culpa a Podemos y Podemos se la echa a Sánchez, pero es el presidente el que decide una vez más pactar con Podemos", ha indicado Moreno, quien ha reprochado al PSOE que no haya aceptado la oferta de diálogo del PP para reformar la "nefasta Ley del 'sólo sí es sí". "Al final los socialistas dicen que con el PP ni agua. Estamos abocados al final de ciclo de Sánchez", ha sentenciado.

Moreno y sus choques con Espadas

Tras dejar estas duras declaraciones, ya dentro del salón de plenos, Moreno ha contestado a las preguntas de los líderes de la oposición que han abordado asuntos de lo más variopintos, pero ha sido con el socialista Juan Espadas donde el presidente ha sido más contundente al responder.

El líder del PSOE-A y senador, Juan Espadas.

Las tiranteces entre ambos se han iniciado por el comentario de Espadas con el que ha intentado hacer ver que a Moreno le molesta acudir a las sesiones de control, algo que el presidente no sólo ha desmentido sino que le ha reprochado que sea él quien se ausenta, como ha ocurrido este miércoles, para asistir al Senado. "Yo no lo haría" si fuera líder de la oposición, le ha espetado Moreno.

Pero el choque ha ido más allá debido a otra desacertada opinión del portavoz del PSOE que ha tachado de ser un organismo "manipulado " el Centra (Centro de Estudios Andaluces), todo ello después de la reciente publicación de un barómetro sobre la intención de voto de cara a las elecciones municipales que le dan una victoria al PP. Ante esta acusación Moreno ha defendido que independencia de los profesionales del Centra frente a lo que ocurre en el CIS, donde ha recordado la falta de credibilidad por la vinculación de su director, Tezanos, con el PSOE. "A mi no me pone nervioso ninguna encuesta del CIS", ha afimado, para sentenciar que no es creíble.