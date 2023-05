Glúteos más firmes sin tener que moverte de casa: ¿sabes como conseguirlo?

Con un poco de constancia conseguirás mejorar esta parte de tu cuerpo sin tener que ir al gimnasio

Seamos sinceras: presumir de unos glúteos de infarto no es fácil. Las mujeres tendemos a acumular grasa en ellos y a menudo no nos damos cuenta de que los tenemos desatendidos -¿será porque no nos los vemos?– hasta que empiezan a aparecer la temida celulitis o la desesperante flacidez.

Si es tu caso, no te desesperes: por suerte los glúteos son músculos (de hecho son los músculos más grandes del cuerpo) y por lo tanto se pueden trabajar, así que aprovecha estos días en los que estamos obligados a quedarnos en casa para empezar. Te aseguramos que si eres constante y los haces a diario, no vas a tardar en notar la mejoría...y solo necesitas 10 minutos al día

1- Sentadillas: Son un clásico y su efectividad está más que comprobada. Ya sabes: cuerpo recto, pies unidos, una silla y a sentarse y levantarse sin ayudarse de las manos. Haz cada día cinco series de cinco sentadillas dejando 20 segundos entre una y otra de descanso (¡No vale sentarse!)

2.- Extensión de cadera: Con los antebrazos en el suelo en paralelo y rodillas apoyadas extiende primero una pierna diez veces y luego la otra. Este ejercicio es el más completo de los cuatro que te proponemos y tiene distintas variaciones que por sí solas y haciéndolas a diario, tal y como te mostramos en el siguiente vídeo dan un resultado estupendo



3- Elevación de talones: No necesita mucha explicación. Aunque te cueste creerlo es uno de los mejores ejercicios para levantar nuestros glúteos y endurecerlo. Prueba a hacer cada día tres series de 20 elevaciones.

4- Arrastre: Siéntate en el suelo con las piernas extendidas y sin apoyar las manos, avanza por la habitación. Da diez "pasos de trasero" hacia delante y otros diez hacia atrás. Con tres series es suficiente para que en pocas semanas empieces a notar que bajas de volumen.

5- Contracciones: Este ejercicio es el mejor porque puedes hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Aprovecha esos minutos en la oficina delante de la impresora, la cola del autobús o mientras te preparas una ensalada en la cocina para contraer los glúteos mientras cuentas mentalmente hasta cinco. Relajas otros cinco y vuelves a contraer. Te quedarás sorprendida con los resultados.