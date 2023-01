Peñíscola ultima los detalles para su gran carnaval

La Ciudad en el Mar acogerá el festejo entre los días 10 y 12 de febrero.

La concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Peñíscola ha presentado los actos previstos para la celebración del Carnaval en el municipio. Los próximos días 10, 11 y 12 de febrero, la Ciudad en el Mar acogerá las distintas actividades previstas para la fiesta más desenfadada del año. El viernes comenzará la celebración con el baile de disfraces infantil en la carpa de fiestas del Centro de Estudios, una nueva actividad que arrancará a las 18.00 h; la fiesta continuará para los más mayores a partir de las once de la noche con el habitual baile de máscaras y la Disco-Móvil.



El sábado tendrá lugar el habitual desfile de comparsas, en el que participarán 14 agrupaciones y más de 550 comparseros. El recorrido previsto cuenta con varios cambios con respecto a los años anteriores y discurrirá por Pl. Sant Isidre, C. Blasco Ibáñez, C. Maestro Bayarri, Plaza Constitución, Avda. España y Avenida del Mar, Avda. Marcelino Roca y Avda. Akra Leuke para acabar en el Centro de Estudios.



La jornada acabará con un baile de máscaras en la carpa de fiestas y el festejo llegará a su fin el domingo con el desfile de la tarde y el tradicional entierro de la sardina, precedido por la tradicional chocolatada popular. El concejal de Fiestas, Ramon Simó, ha invitado a todos los vecinos a participar de la fiesta y a disfrutarla con responsabilidad. Esta semana ya ha tenido lugar el sorteo del orden de salida de las comparsas, un encuentro en el que la concejalía también recoge las solicitudes logísticas de cada grupo para la organización del desfile.

Imagen de cartel de actividades del fin de semana de celebración del carnaval en Peñíscola - AYUNTAMIENTO DE PEÑÍSCOLA