Carrasco condena el crimen de Antella: "ojalá no más minutos de silencio"

Al minuto de silencio, convocado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, también asistió Vox que asegura condenar "cualquier tipo de violencia, venga de donde venga".

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha asistido junto a otros miembros de la corporación municipal al minuto de silencio convocado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para condenar el asesinato por violencia de género en Antella (Valencia) el pasado domingo. Al acto han asistido concejales de Vox que han guardado el minuto de silencio junto al resto de miembros de la corporación municipal presentes en los soportales del Ayuntamiento, donde no había ninguna pancarta.

Carrasco, tras guardar el minuto de silencio, ha manifestado su deseo de que "ojalá" algún día no haya que convocar un minuto de silencio "porque entre todos y como sociedad se avance y se termine con la violencia de género". "Creo que solamente podemos combatir la violencia con educación, ya que, como decía Mandela, es el arma más poderosa para cambiar el mundo", ha subrayado la alcaldesa, quien ha añadido que hay que utilizar la educación y la prevención "porque cuando tiene que actuar la Justicia, que también, quizás ya sea tarde".

El portavoz de Vox en el consistorio, Antonio Ortolá, ha explicado que su formación está en contra de toda la violencia, "venga de donde venga: de un hombre a una mujer, de una mujer a un hombre, de un menor a un mayor, de una persona mayor a un nieto", y, en este caso, -ha dicho- "se ha guardado un minuto de silencio muy respetuoso en memoria de esta persona asesinada".

Preguntado por qué VOX ha guardado el minuto de silencio junto a representantes del equipo de gobierno y del resto de grupos políticos del Ayuntamiento y ayer en Valencia lo hizo aparte, ha señalado que "ayer se puso una pancarta que decía que Les Corts estaban en contra de la violencia machista". "Nosotros no estamos de acuerdo con esa manifestación y por eso se guardó un respetuoso minuto de silencio, como hoy aquí, pero no con esa pancarta porque nosotros no negamos la violencia machista, pero hay otros tipos de violencia y nosotros nos manifestamos siempre", ha dicho.

Al respecto ha puesto como ejemplo el hombre asesinado por su novia en Calella, lamentando que no ha visto que se haya celebrado un minuto de silencio ni una concentración "en memoria de esa víctima", y se ha preguntado "por qué a las mujeres sí y a los hombres no, a las ancianas sí y a los ancianos no".

"Nosotros la violencia no la ideologizamos y quien diga lo contario miente y nos ofende diciéndonos que somos machistas o cuestiones por el estilo", ha insistido.

No hay pacto

Interpelado respecto a que si el hecho de manifestarse hoy junto al equipo de gobierno puede suponer un acercamiento de cara a un posible pacto, Ortolá lo ha negado. "Haya pacto o no haya pacto y hubiera estado solo el PSOE o Compromís nosotros nos habríamos manifestado igual", ha concluido.