Agricultores bloquean el puerto de Castellón con barricadas y queman ruedas

La protesta en puerto que más bonifica los cítricos de países extranjeros ha sido convocada por el sindicato agrícola de forma paralela a las tractoradas que cortan otras carreteras.

Agricultores organizados por los sindicatos han cortado los accesos al Puerto de Castellón con una barricada de neumáticos que han prendido el fuego para denunciar la "ruina" del sector de la agricultora y la ganadería por las políticas europeas. Dos filas de tractores han intentado sumarse al grupo de agricultores sin éxito al no poder acceder al lugar de la protesta. Finalmente, la policía nacional ha disuelto la protesta.

Unos 250 agricultores concentrados gritaban 'Taronja valenciana', el producto tradicional valenciano que se ve gravemente perjudicado por las importaciones de la UE a terceros países por menor precio y con menos requisitos.

Uno de los agricultores de Vila-real presente en la protesta ha denunciado que entren naranjas de fuera "con ninguna garantía fisotasitaria o plagas y que las de aquí se queden colgando y sin poder vender". "Europa lo de la preferencia comunitaria se lo pasa por el forro, y estoy de acuerdo en que entren naranjas de fuera pero cuando no haya aquí", ha apuntado.

Según ha explicado Carles Peris, secretario general de La Unió Llauradora, organización que ha convocado la concentración, la protesta responde "al hartazgo del sector agrario y ganadero por los abusos y por recibir precios bajos en origen y que luego los consumidores estén pagando precios muy elevados de productos agroalimetarios". "La ley de la cadena agroalimentaria no funciona y estamos en el Puerto de Castellón porque es el que más bonifica de España las tasas portuarias a la entrada de algunos productos agroalimentarios, y entre ellos los cítricos, en una zona sensible y esencial de la citricultura, y no entendemos cómo al lado de nuestra casa nos agreden de esa forma", ha dicho.

Según Peris, "los puertos son la entrada de esa competencia desleal de productos agrarios de terceros países que no cumplen ninguna normativa en cuanto a los estándares que cumplen los agricultores españoles, por tanto, producen mucho más barato que los productores europeos y nosotros perdemos mucha competitividad en nuestro mercado preferencial que es Europa".

"Europa se tiene que dar cuenta de que está arruinando a los agricultores y esto no puede seguir así, tienen que hacer políticas más agraristas dirigidas a mantener un sector que es esencial", ha apuntado el dirigente de La Unió, quien ha añadio que no pueden seguir perdiendo superficie agraria ni agricultores, ni permitirse el "lujo" de que no se incorpore gente joven, "pues esto puede ser un drama en un futuro y hay que revertir la situación".

Ayudas del Gobierno "insuficientes"

Peris ha reconocido que el Ministerio ha adoptado unas medidas de apoyo por la sequía y la guerra de Ucrania, aunque las considera "totalmente insuficientes para salvar una situación tan crítica como tiene el sector agrario". "Lo que tiene que hacer el ministro es ir a Bruselas y reivindicar aquello que las organizaciones agrarias llevamos años trasladándole, como que hagan más presión a las importaciones de países terceros y que se ordenen los acuerdos internacionales, de tal forma que haya reciprocidad", ha agregado.

El responsable de La Unió ha afirmado que "es una vergüenza la política agraria que han mantenido desde Europa y desde los gobiernos, pues no han sido beligerantes para revertir estas políticas", y ha añadido que la agenda 2030 "es excesivamente ambiciosa, pues es muy bonito hacer una agenda desde los despachos sin conocer la realidad productiva de los sectores agrarios".

Otro agricultor de la provincia de valencia ha mostrado su "indignación" de ver que "los puertos valencianos bonifican la entrada de cítricos de fuera". "El libre comercio que impulsa la UE nos están hundiendo", ha destacado este agricultor, quien ha explicado que si antes de Navidad el precio de las mandarinas era de 50 céntimos el kilo, ahora se ha situado en unos 20 céntimos.