Castellón aprueba los presupuestos 2023 con PP, Cs y Vox en contra

Cs critica la escasa partida en inversiones y PP que se gasten "millones de euros en obras que nadie ha pedido".

El Ayuntamiento de Castellón ha aprobado este martes en un pleno extraordinario el presupuesto municipal para 2023, que se eleva a 195,87 millones de euros, con los votos favorables del equipo de gobierno -PSPV-PSOE, Compromis y Podem-EU-, en contra de PP, Cs y VOX y la abstención de la concejala no adscrita tras decaer todas las enmiendas presentadas por la oposición.

Durante la presentación de las cuentas municipales para 2023, la alcaldesa, Amparo Marco, ha asegurado que estas plasman los deseos de cambio y la renovación de la ciudad, y ha apuntado como principales objetivos de las mismas mejorar calidad de vida de los ciudadanos, proporcionar servicios adecuados e impulsar el desarrollo económico, es decir, "poner a las personas en el centro de todas las políticas del Ayuntamiento".

"Tenemos una economía local saneada, con una gestión ordenada, esfuerzos de racionalización en el gasto público y reducción de la deuda", ha señalado la alcaldesa, quien ha destacado que la deuda del Ayuntamiento ha pasado del 89,3 por ciento de 2012 al 16,84% actual. "Una situación que aporta tranquilidad a la economía local para mantener el ritmo de inversiones", ha dicho. Así mismo, ha resaltado la "gestión eficiente con el pago a empresas que realizan trabajos para el Ayuntamiento, que se fijó en 13 días".

Marco ha subrayado que el descenso del endeudamiento se ha producido incrementando el gasto por habitante. "Es un presupuesto que afronta con ilusión el futuro, que supone un 20% de aumento con respecto al primer año de gobierno progresista y que guiará políticas que buscan un Castelló más próspero, justo e igualitario", ha indicado la alcaldesa, quien ha añadido que la fiscalidad justa ha sido una de sus principales preocupaciones y "por eso se han producido rebajas en materia de tasas".

Además, ha afirmado que el presupuestos destina 16 millones de euros a inversiones y que la inversión en políticas de empleo es la "gran prioridad" del Gobierno municipal.

Por otra parte, ha destacado que Europa sigue siendo una "ventana de oportunidades" y, en este sentido, el presupuestos recoge proyectos por valor de 7,5 millones, de los que ha resaltado la implantación de la zona de bajas emisiones, la remodelación del paseo marítimo de avenida Ferrandis Salvador, la rehabilitación del Segon Molí, la puesta en marcha de la tarjeta ciudadana, la reforma del Mercado de Abastos o la modernización del Mercado Central y del Mercado San Antonio. "Castelló suma más de 70 millones de euros en fondos europeos desde 2016", ha dicho.

Según marco, el presupuesto para 2023 refleja "el buen estado de las cuentas, está volcado hacia la ciudadanía, garantiza todos los servicios públicos, es realista, sensato, inversor y modernizador y piensa en el presente y anticipa el futuro de la ciudad, que tiene por delante un extraordinario futuro".

Por su parte, el concejal de Cs, Cristóbal Ventura, ha recriminado al equipo de gobierno que se subiera el sueldo y ha señalao que los presupuestos se han cuadrado "a martillazos". "Solo el 11 por ciento de presupuesto es para la inversión; en este momento utilizan la guerra de Ucrania y la inflación para presentar cuentas en tiempo record preelectoral y pagan lo que pueden con dinero de todos y además avisan que van a pasar la bandeja", ha añadido.

El concejal de VOX, Luciano Ferrer, ha subrayado que el presupuesto consiste en "un reparto del pastel para cubrir objetivos políticos e ideológicos de cada grupo del gobierno, es un presupuesto al servicio de los partidos que gobiernan". Según ha señalado, las cuentas son "ajenas a la realidad, están hinchadas y carecen de credibilidad". "El presupuesto es ajeno a la realidad", ha añadido.

La portavoz del Grupo Popular, Begoña Carrasco, ha asegurado que los presupuestos "no adoptan ni una medida de calado para ayudar a los castellonenses, son para contentarse entre ustedes". "No es el presupuesto que necesita Castellón y no es el de la recuperación, por eso el PP ha presentado una enmienda que, en realidad, es a su gestión en los últimos cuatro años, a gobernar siempre por decreto, a no pisar la calle, a no escuchar a los castellonenses, por gastarse millones de euros en obras que nadie ha pedido, por no bajar los impuestos, por politizar las fiestas y por mirar hacia otro lado ante incremento de la inseguridad ciudadana", ha resaltado.

"Ha preferido ser más socialista que alcaldesa. Cuando gobernemos cambiaremos los presupuestos porque los castellonenses deben recibir mucho más", ha añadido Carrasco.

El portavoz de Podem-EU, Fernando Navarro, ha significado que el presupuesto suma sus mayores virtudes cuando se compara con el primero del Pacte del Grau, "ya que aumenta un 30% las políticas de medio ambiente con respecto a 2015 y es el que más transforma la ciudad, y con él nos lanzamos toda la izquierda a ganar las elecciones".

Por su parte, el portavoz de Compromis, Ignasi Garcia, ha dicho que se trata de los presupuestos "más sociales y progresistas, que ponen a las personas en el centro de las políticas municipales, que están centrados en que nadie quede atrás, garantizan servicios públicos de calidad, se ocupan de las necesidades de Castelló y siguen sin incrementar la presión fiscal, mejoran la movilidad sostenible y mejoran la vida de las personas".

Amparo Marco ha respondido a Cs que "la bandeja no se pasa en ningún sitio desde hace 7 años y medio", mientras que ha aseguardo que el PP podría haber presentado un presupuesto de gastos con reducción de ingresos para contemplar la rebaja fiscal que propone, "pero no tiene valentía de decir qué partidas va a quitar, lo que hace es engañar, y la ciudadanía tiene claro que el PP es un fraude".

El Pleno del Ayuntamiento también ha aprobado las plantillas de personal del Ayuntamiento, del Patronato Municipal de Deportes, del Patronato Maunicipal de Turismo, del Patronato Municipal de Fiestas y del Consorcio Pacto Local por el Empleo, así como un Reconocimiento Extrajudicial de Crédito por valor de 1.061.572 euros