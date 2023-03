El mal estado de Villanueva antes del incendio: "Un polvorín, hay que limpiarlo"

La zona cero del incendio estaba llena de troncos secos caídos y fueron varias las autoridades que advirtieron de la urgencia de una limpieza para evitar que se queme como ha ocurrido.

Varias fueron las advertencias acerca del mal estado de los montes las que la Generalitat Valenciana ignoró. Un nuevo vídeo de un senderista grabado hace apenas dos meses demuestra el estado de dejadez en la montaña de Villanueva de Viver, la zona cero del incendio que ha arrasado ya más de 4.600 hectáreas.

Toni Barranco grabó y publicó el 24 de enero cómo la zona de Villanueva de Viver se había convertido en un auténtico polvorín lleno de troncos secos y maleza. El senderista adviertió a "la Generalitat y a la Diputación de Castellón": "Esto hay que quitarlo, hay que limpiarlo porque si no luego llega el verano y se quema".

No ha sido el único que ha alertado de la falta de limpieza en la zona. El alcalde de Montán, Sergio Fornás, uno de los municipios afectadas y evacuados por las el incendio de Villanueva de Viver, ha recordado que “el bosque lleva sin intervenir desde la nevada de 2017 que provocó la caída de muchos pinos”.

También la portavoz de Medio Ambiente del PP en las Cortes Valencianas, Elisa Díaz, se grabó precisamente en 2020 un vídeo en Montán denunciando que "toda la comarca del Alto Mijares necesita una actuación forestal".

No obstante y, pese a los avisos de senderistas o autoridades, la Generalitat no llevó a cabo labores de limpieza de los montes en esa zona. A la vista está en las imágenes de Villanueva de Viver de enero cómo tras varios años todavía permanecía llena de ramas secas y rastrojos. En siete años no se llevó a cabo ninguna actuación, lo que ha provocado el rápido avance de las llamas del mismo modo que ya ocurrió el pasado verano en el incendio de Bejís.