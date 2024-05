Castellón no hará "política de tierra quemada" con los nombres de las calles

Desde el PP apuestan por el consenso político y la sensatez ante la “pesadilla burocrática” que podría generar la sustitución de nombres para los vecinos y vecinas.

Fuentes municipales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón han explicado su postura acerca de la última propuesta de Vox en la ciudad, el cambio de nombre de algunas calles de la capital de La Plana como las de Isabel Clara Simó o Joan Fuster para “frenar el pancatalanismo”. Sin embargo, desde el Partido Popular consideran que sustituir estos nombres es hacer “política de tierra quemada”, algo con lo que no están de acuerdo, además de la “pesadilla burocrática” que supondría para los vecinos de dichas calles.



“No queremos cambiar nombres de calles de manera generalizada, no es una prioridad que nos ataña en estos momentos y podría generar confusión en los vecinos. Desde el Ayuntamiento defendemos un Castellón para todos. Los vecinos no nos perdonarían empezar a hacer una política general de cambio de nombres de calles que nadie ha pedido”, afirman fuentes municipales del PP.

El Partido Popular afirma que en estos momentos, lo que les ocupa, es la recuperación del topónimo bilingüe para devolverle la "libertad" a los ciudadanos y que cada uno llame la ciudad como quiera en valenciano o en castellano. A este respecto, el gobierno municipal ya cuenta con el informe favorable del filólogo, Santiago Fortuño, que pasará por pleno el próximo 30 de mayo.

Los 'populares' entienden que todas las personalidades de la ciudad que tienen una calle a su nombre “merecen un respeto”, tanto las que ahora propone Vox sustituir, como las que se quitaron en la anterior legislatura bajo el gobierno del Partido Socialista. En el año 2022, el PSOE sustituyo algunos nombres de calles como el de Carlos Fabra Andrés, alcalde de Castellón entre 1948-1955, o otros como Herrero Tejedor, Santos Vivanco, Cronista Revest, Arquitecto Traver Tomás y Sánchez Gozalbo al ser "relativos a la guerra civil y la dictadura".



Además, desde el Partido Popular, hacen referencia al artículo 67 del acuerdo de gobierno entre el PP y Vox que establece la búsqueda “del consenso de todos los grupos políticos para la denominación de calles y espacios e instalaciones municipales, con el máximo respeto a las personalidades socioculturales de la ciudad e historia”. “Estos es algo muy importante porque va en beneficio de todos”.

Plaça País Valencià

Sobre el cambio de nomenclatura de esta plaza, afirman que no es algo nuevo que haya propuesto Vox, desde el Partido Popular, durante la campaña electoral, se insistió en varias ocasiones en cambiar el nombre de este espacio al no ser la “denominación oficial”. “Cuando llegue el momento, ahora no es prioridad, con el consenso de todos los grupos veremos qué nombre se le da a esta plaza, plaza Comunitat Valenciana”, sentencian desde el PP.

En un comunicado, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Antonio Ortolá justificaba su intención de cambiar el nombre de la plaza País Valencià "por su condición de pancatalanista", al considerar que "se trata de un invento degradante y partidista". "La Comunidad Valenciana nunca se ha llamado 'país' en toda su historia", sostiene, y afirma que "Vox ha llegado para frenar los pies al pancatalismo y devolver el orgullo y la identidad a los valencianos".

"Decir que somos 'País Valencià' no corresponde a la realidad ni histórica ni social y es reconocer que pertenecemos a los 'Países Catalanes' y que algún día querremos la independencia. Sin embargo, no se puede concebir Castellón y la Comunidad Valenciana sin España y viceversa", insiste, para señalar que "a la izquierda se les ha acabado la fiesta que tenían en marcha con sus socios separatistas de Cataluña".