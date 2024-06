Navajas perd 50.000 euros de Diputació per retards en les obres de la piscina

El grup municipal del PP lamenta que l'equip de govern sol haja aprofitat 150.000 dels 199.500 euros concedits per Diputació en l'exercici 2022-23

El Partit Popular de Navajas ha sol·licitat a l'alcalde que explique els motius pels quals la localitat ha perdut prop de 50.000 euros de la subvenció concedida l'any passat a través de Diputació per al finançament de les obres de la piscina. “Dels 199.500 euros que es van concedir, només s'han aprofitat 150.000 euros. Volem saber què ha passat per a no aprofitar el 100% de les ajudes”.

Així ho han exposat els regidors del Partit Popular a Navajas des de la “responsabilitat de fiscalitzar la gestió de qui ens governa”. “Si ens van concedir quasi 200.000 euros i podíem aprofitar-los, volem saber si s'ha obrat de manera incompetent per a generar estes pèrdues pel camí”, ha explicat el regidor del PP Nacho Navarro.

Especialment, explica el regidor, “quan al nostre municipi este projecte li ha suposat un desemborsament de 124.000 euros, que és una quantia molt important per al pressupost que manegem a nivell municipal”. “Desaprofitar les ajudes que ens arriben d'altres institucions no sembla el millor dels camins”, han manifestat des del Grup Municipal del PP.

L'edil ha recordat que durant l'etapa de govern del PP a Navajas “el nostre equip va dotar a Navajas d'una piscina per als més xicotets sense cap cost per a les arques municipals”. “Es va sufragar tot a través d'un conveni que va evitar al consistori pagar un sol euro. Tot el contrari del que ara ha ocorregut, perquè no sols hem pagat de la nostra butxaca 124.000 euros, sinó que a més hem perdut quasi 50.000 euros”.

Finalment, el regidor ha assenyalat que la instal·lació “continua sent objecte de millores que ocupen en la seua major part del temps als dos operaris de la brigada d'obres”. “Entenem que és una obra necessària i desitgem que es culmine com més prompte millor però no podem passar per alt que l'actuació en la mateixa està ocupant pràcticament amb dedicació exclusiva a la nostra brigada i són moltes les necessitats del nostre poble com perquè això ocórrega”, ha conclòs Nacho Navarro.