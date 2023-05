Illueca llama "chupa botas" a los ayuntamientos donde gobierna el PP

El vicepresident de la Generalitat sigue con su estrategia de cargar contra los empresarios y considera que los consistorios 'populares' se "pliegan" a los intereses de los más poderosos.

El candidato de Unides Podem - Esquerra Unida y vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Illueca, ha vuelto a cargar, un día más, contra los empresarios valencianos presentado a su partido como la única propuesta capaz e interesada en hacer frente a los intereses de los "muy poderosos". Por otro lado, Illueca ha querido cargar contra Luis Barcala, alcalde de Alicante y alcaldable del PP, y otros consistorios del PP llamándoles "chupa botas" de los "poderosos".

En estos términos se ha pronunciado Illueca este sábado, en declaraciones a los medios de comunicación, durante el acto central de campaña de Unides Podem-EUPV en Castelló, acompañado de la candidata a Corts, Rosa Pérez Garijo; la candidata a Corts, Marisa Saavedra; el secretario de Paz de Podemos, Julio Rodríguez; la candidata a la alcaldía, Marisol Barceló; y la candidata autonómica y municipal, Silvia Peris.

"No es posible que solo se acuerden de la gente humilde cuando llegan las elecciones", ha afeado, y, en este sentido, ha abogado por regular el precio del alquiler, limitar los alojamientos turísticos al 2% del total de los habitantes en las zonas tensionadas e intervenir en el mercado "para que la gente joven y los sectores vulnerables con problemas para acceder a una vivienda tengan también una oportunidad".

En esta línea, el candidato de UP-EUPV ha censurado que "el código postal no puede continuar siendo el principal factor de diferenciación social que existe en la sociedad". "Dependiendo de si has nacido en un barrio de Alicante o en otro, tienes más o menos oportunidades de vida; tienes o no tienes acceso al transporte público; tienes o no tienes acceso a muchos servicios públicos", ha remarcado.

Illueca ha hecho hincapié en la intervención por parte de la Generalitat en barrios vulnerables a través de "un plan de barrios que ha supuesto una inversión de más de 140 millones de euros". "En este caso tendrá continuidad también en los ayuntamientos", ha asegurado.