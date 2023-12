Agricultura convoca 8,8 milions d'euros en 2024 per a ajudes a regants

L'ordre sorgix en un context en què l'aigua és un bé cada vegada més escàs, i fomenta l'ús d'energies renovables davant de l'increment continu del cost energètic en el regadiu.

La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca acaba de publicar la convocatòria anticipada de 2024 per a comunitats de regants i altres entitats de reg per un import de 7 milions d'euros de subvenció màxima, que es pot ampliar a 1,8 milions més durant tot l'any, “per la qual cosa la subvenció màxima de 8.800.000 euros es correspondrà amb una inversió màxima auxiliable de 20.240.000 euros”, ha subratllat el conseller, José Luis Aguirre.

Esta nova ordre obeïx la necessitat d'adaptar les ajudes a l'Estratègia valenciana del regadiu 2020-2040 i establix dos parts diferenciades: d'una banda, les ajudes que milloren l'eficiència de l'ús de l'aigua en una situació en què l'aigua cada vegada és un bé més escàs, i, d'una altra, les ajudes per a l'ús d'energies renovables i de millora de l'eficiència energètica en el regadiu, en un context d'increment continu del cost energètic.

L'objectiu d'esta convocatòria és millorar els sistemes de reg de les entitats regants de la Comunitat Valenciana, de manera que s'optimitzen l'ús i la gestió dels recursos hídrics i energètics, al mateix temps que es promou la diversitat de cultius i l'agricultura ecològica.

Aguirre ha destacat “el bon fer dels agricultors valencians, que han sabut sempre que l'aigua és un bé valuós i escàs, i que l'ús racional és necessari per a la rendibilitat de les nostres produccions”, i ha apostat per seguir treballant per a continuar millorant els regadius, “aprofitant el recurs hídric de la manera més eficient possible”.

Del total d'ajudes previstes en esta ordre, el 60 % es destinarà a les sol·licituds per a la millora de l'eficiència energètica i el 40 %, a les sol·licituds per a l'ús racional d'aigua. Així, dels 8,8 milions d'euros de subvenció es destinaran 5,28 a la millora de l'eficiència energètica i 3,52, a l'ús racional d'aigua.

Del reg localitzat a les aigües depurades

Es podran subvencionar totes les obres que contribuïsquen a l'optimització de l'ús i gestió dels recursos hídrics, mitjançant la implantació del reg localitzat, increment de la capacitat d'embassament, reutilització per a reg de les aigües depurades, impuls de les energies renovables, disminució del cost energètic, augment de l'eficiència en la utilització de l'aigua i millora de la rendibilitat de les explotacions agràries, així com el foment de l'agricultura ecològica.

El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes, comptat des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La convocatòria es pot consultar en l'enllaç següent: https://dogv.gva.es/datos/2023/12/22/pdf/2023_12845.pdf.