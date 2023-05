Begoña Carrasco: "Castellón tiene que despertar, la ciudad lleva 8 años parada"

La candidata del PP a la alcaldía repasa con ESdiario CV cuáles son los principales problemas de la ciudad y qué ideas tiene para que Castellón vuelva a ser importante en la Comunitat.

Begoña Carrasco, portavoz popular en el Ayuntamiento de Castellón y candidata a la alcaldía en las próximas elecciones municipales, es una mujer que busca lo mejor para su ciudad y los castellonenses que han visto como, la capital de la Plana, ha ido perdiendo protagonismo dentro del panorama autonómico y nacional. Según la propia Carrasco, la ciudad lleva ocho años en 'pause' y es el momento de que, a través de un Gobierno eficiente, Castellón vuelva a ser lo que hace unos años fue.

- ¿En qué aspectos se ha centrado su oposición en el Ayuntamiento como concejal estos cuatro años?

Esto es una broma que yo digo siempre, pero dicen que la oposición hace mucho frío y es verdad porque tiene pocos recursos, pocos medios… pero nosotros teníamos el mejor equipo, ilusión y ganas de trabajar. Entonces lo que hemos hecho ha sido centrar la oposición en la calle. Estar a pie de calle, escuchar los problemas de los castellonense, viendo cuáles eran sus demandas para, ahora, proponer las soluciones que necesitan.

- ¿Cuáles cree que son los principales problemas que actualmente tiene Castellón y cómo los abordaría?

El primero de ellos es muy obvio, pero es el que más molesta y es la suciedad de la ciudad. Es por esto que una de las primeras medidas que tomaremos será llevar a cabo un plan estratégico de limpieza porque Castellón está más sucio que nunca. Nosotros conseguimos ser una de las ciudades más limpias de España, Alberto Fabra consiguió la Escoba de Platino y a por ella vamos a volver a ir. Esto en cuanto a servicios públicos, que son deficitarios.

Los castellonense perciben que hemos perdido en calidad de vida, sobre todo, por el tema sanitario.

El Gobierno municipal cobra muchos impuestos para los servicios que tenemos o que está prestando. La ciudad está sucia y peor iluminada y hace falta un plan asfaltado. Otra de las quejas es que somos la segunda capital en cuanto a cobro de IBI a nivel nacional. Esto no lo dice el Partido Popular, lo dice el IDEF (Instituto de Dirección de Empresas y Finanzas) que es la autoridad independiente en cuanto a materia fiscal. Nosotros pensamos que en estos momentos de coyuntura social adversa, porque ha subido absolutamente todo, la mejor forma en que el Ayuntamiento, como autoridad más cercana a los ciudadanos, puede ayudar a los castellonenses es bajando los impuestos, que es lo que nosotros vamos a hacer.

- Su campaña se centra mucho en salir a la calle y conocer los problemas reales de los vecinos y vecinas de Castellón, ¿Cree que Castellón, y sus vecinos, a pesar de ser capital de provincia, se siente olvidada por el Gobierno autonómico y central?

Rotundamente sí. Tenemos la peor sanidad de la Comunidad Valenciana. En materia de educación, los padres creemos que hemos perdido autoridad para educar a nuestros hijos. Los castellonense perciben que hemos perdido en calidad de vida, sobre todo, por el tema sanitario. En plena pandemia, en Castellón, hemos tenido cinco centros de salud cerrados, algunos todavía no han abierto sus puertas. Además, nuestros hospitales tienen los peores datos, en cuanto a listas de espera, de toda la Comunitat Valenciana cuando los castellonenses pagamos los mismos impuestos que el resto de valenciano. Nosotros queremos volver a reivindicar la capitalidad de Castellón y que nuestra ciudad deje de ser la hermanita pobre de la Comunitat.

Esta ciudad está en pausa desde hace 8 años y hay muchas cosas por hacer.

¿Por qué un vecino o vecina de Castellón tiene que votarle? ¿Qué le diría?

Esta ciudad tiene que despertar, Castellón necesita una alegría, un cambio. Castellón siempre ha sido una ciudad emprendedora, talentosa, con la mejor gente, ahora falta que tengamos la mejor administración, el mejor Gobierno municipal que lidere y les dé oportunidades, facilidades, libertad para emprender su proyecto en esta ciudad que es la ‘millor terreta del món’. Esta ciudad está en pausa desde hace 8 años y hay muchas cosas por hacer.

Para mí el Gobierno de aquí, la coalición PSOE, Compromís y Podemos, habla mucho, dice mucho, solo para el ‘postureo’ y la foto, pero pocas acciones.

- Tiene un compromiso de permanencia, usted ha dicho que si accede a la vara de mando solo estaría dos legislaturas, ¿Por qué?

Yo no soy política, yo estoy en la política. Yo soy abogada y me dedico a ayudar a las mujeres en el juzgado de violencia de género y vengo a la política a aportar, con un trabajo, una profesión, una formación, un equipo, una familia y un coche. No vengo a comer de la política, vengo a servir a la política. Mi equipo lo mismo, no viene a buscar un sillón, son profesionales liberales, con una vida hecha que vienen a sumar y esto es lo que creo que tiene que ser la política, uno tiene que tener vida ante y después de ella. La política debe de ser temporal y transitoria, si no la gente se acomoda en el sillón, esto es un servicio vocacional al que hay que venir aprendido para así poder aportar a la gestión.

- Castellón es una ciudad universitaria dónde existen una gran cantidad de pisos de alquiler, ¿Cómo puede afectar la nueva Ley de la Vivienda al mercado inmobiliario de Castellón?

Ley de Vivienda que todavía no hemos visto en todos estos años, los planes de vivienda, las promesas… Aquí, en el Ayuntamiento, que es la administración más cercana, tienen las mismas viviendas sociales que dejó el Ayuntamiento hace 8 años. Por lo tanto, aquellos que venían a recatar personas al final se ha demostrado que solo han rescatado así mismos, pero las familias que tenían problemas y llegaron prometiéndoles soluciones, “soluciones habitacionales” decían, al final tenemos las mismas viviendas sociales las mismas que hace 8 años. No ser capaces de poner en el parque de vivienda ni una sola casa más de la que había cuando se fue el Partido Popular dice mucho de la gestión. Para mí el Gobierno de aquí, la coalición PSOE, Compromís y Podemos, habla mucho, dice mucho, solo para el ‘postureo’ y la foto, pero pocas acciones.

- Una porra, ¿cómo va a quedar el mapa político de Castellón?

Nosotros salimos a ganar y espero que el PP sea la lista más votada, podamos gobernar y luego, como creo que la gente en la calle quiere consensos, podamos llegar a acuerdos con el resto de fuerzas políticas por el bien de nuestra ciudad.