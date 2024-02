Mañueco pide al sistema educativo no bajar el listón para seguir siendo ejemplo

El presidente castellano leonés afirma que si se relajan debido a los elogios y reconocimientos sería resignarse y el camino directo para llegar al empobrecimiento educativo.

La educación en Castilla y León se ha convertido en uno de los referentes a nivel nacional en este ámbito. Los numerosos reconocimientos -como el del informe PISA que sitúa a la Comunidad al frente de España en materia educativa y en algunos aspectos puntera a nivel mundial- son sin duda todo un orgullo para la Comunidad pero a pesar de ello no hay que relajarse. Así lo ha expresado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ha querido mandar este mensaje para que el sistema educativo regional no baje el listón para seguir siendo un ejemplo para el resto y también, por supuesto, para seguir ayudando a formar a los más jóvenes castellano leoneses de la mejor manera posible.

El sistema educativo de #CastillayLeón se basa en el esfuerzo, el mérito y el refuerzo para quienes lo necesitan. Si bajamos el listón nos resignaríamos al empobrecimiento educativo. La @jcyl apuesta por la calidad y la equidad para garantizar la igualdad de oportunidades. pic.twitter.com/LqWp4102bq — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) February 5, 2024

Lo ha transmitido precisamente durante la inauguración de la Jornada de Difusión para la Mejora del Éxito Educativo que ha tenido lugar este lunes en la sede de la Consejería de Educación. Mañueco ha vuelto a transmitir su agradecimiento y a felicitar a todos los miembros que componen el engranaje de la educación en Castilla y León pero también ha querido lanzar ese mensaje para que no haya relajación y se siga trabajando, a pesar de todo, en seguir mejorando. "Bajar el listón es resignarse y eso es camino para llegar al empobrecimiento educativo", ha expresado el máximo dirigente regional.

Mantenerse en cabeza requiere correr más que nadie y siempre correr en la buena dirección. Os animo a seguir perseverando

"Tenemos mucho que aportar, pues tenemos el sistema educativo más avanzado de nuestro país", aseguraba un Mañueco que en este punto recordaba la entrevista que mantuvo hace unas semanas con la ministra de Educación, Pilar Alegría, y en la que compartió parte de las claves que han llevado a Castilla y León a situarse como líder nacional y por lo tanto referente gracias a este modelo de éxito. Como por ejemplo apoyar en momentos clave al alumnado con una red de centros para que ninguno se quede al margen, invertir en la formación de los docentes (invierte el doble que la media de España) o marcarse como uno de los principales objetivos reducir el abandono escolar, logrando una cifra récord.

Respecto al anuncio del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre impulsar desde las Comunidades presididas por populares la propuesta de una única EBAU, el presidente castellano leonés confirma que Castilla y León ya se ha puesto manos a la obra para "unificar contenidos y criterios" en búsqueda de una prueba de acceso a la universidad común y que desde la formación consideran más justa.