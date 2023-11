Entre piedras y leyendas: 5 castillos de Palencia que no te puedes perder

Castilla y León, al igual que Castilla la Mancha, tienen cientos de castillos y construcciones fortificadas. Solo en Castilla y León encontramos 121 castillos.

Cada castillo no solo es una estructura de piedra, sino un testimonio tangible de las vidas humanas que los habitaron. Desde los nobles y caballeros que gobernaron estas fortalezas hasta los albañiles y sirvientes que contribuyeron a su construcción.

Castillos de Castilla y León: guardianes de la historia

Explorar estos castillos no solo es una experiencia educativa, sino también una inmersión en la magia del medievo. Cruzar el foso, adentrarse en el patio de armas y atravesar las imponentes puertas de acceso son aventuras que capturan la imaginación tanto de jóvenes como de adultos. Cada rincón de estas fortalezas cuenta historias silenciosas que esperan ser descubiertas.

El papel fundamental de los Castillos en la Edad Media

Los castillos, imponentes estructuras arquitectónicas, desempeñaron un papel crucial en la Edad Media, especialmente en España durante el siglo IX.

Estas fortalezas no solo cumplían una función defensiva ante los conflictos y batallas que caracterizaron la época, sino que también funcionaban como refugio seguro en un período cargado de incertidumbre.

Evolución de las funciones de los castillos

En sus inicios, los castillos se erigieron como bastiones defensivos estratégicamente ubicados para salvar territorios de posibles ataques. No obstante, con el tiempo, estas imponentes construcciones evolucionaron y asumieron diversas funciones.

No solo eran herramientas militares, sino también centros de gobierno, administración y justicia locales. Además, los castillos se convirtieron en símbolos de riqueza y poder, reflejando la opulencia de la corona y la nobleza a través de sus lujosos estilos arquitectónicos y decorativos.

5 Castillos de Palencia que merece la pena visitar

El Castillo de Ampudia: joya gótica en Palencia

En la pintoresca localidad de Ampudia se erige el Castillo homónimo, el más destacado y mejor conservado de la provincia de Palencia.

Construido entre los siglos XIII y XV, este monumento nacional desde 1931 es un ejemplo sublime de arquitectura gótica. Su planta trapezoidal, coronada por tres torres cuadradas en las esquinas, revela una cuidada distribución arquitectónica.

Curiosidades que marcaron la Historia

En este emblemático castillo, se gestó un cambio trascendental para España: la firma del documento que trasladó la capitalidad de Valladolid a Madrid. Recorrer sus pasillos y atravesar el foso transporta a visitantes de todas las edades a un viaje inolvidable a través de la historia medieval.

Más información sobre la visita en la web; del Castillo de Ampudia

El Castillo de los Sarmiento en Fuentes de Valdepero

Vínculos históricos y construcción

El Castillo de Fuentes de Valdepero, arraigado en la historia del linaje Sarmiento desde el siglo XIII, se erige como testigo de la riqueza vitivinícola de la familia. Edificado entre 1442 y 1465, destaca por su imponente presencia, con aproximadamente 60 metros de longitud y 37 metros en su parte más ancha.

Impresionante arquitectura militar

Este castillo, construido en piedra con grandes sillas, presenta una torre del homenaje de notables dimensiones y muros que ostentan el récord del mayor grosor entre los castillos del siglo XV en España. Su historia y arquitectura lo convierten en un lugar fascinante para explorar y entender la riqueza cultural de la región.

Más información sobre la visita al Castillo de Sarmiento en la web.

El castillo de Belmonte de Campos: historia resguardada en piedra

Fundación y Reconstrucción

A unos 49 km de Palencia, el Castillo de Belmonte de Campos se erige como un testimonio tangible de la historia que abarca los finales del siglo XV hasta principios del XVI. La iniciativa de don Juan Manuel de Nájera y la reconstrucción liderada por el arquitecto Juan de Badajoz "El Mozo" dan forma a esta imponente fortaleza.

Transformaciones a lo largo de los siglos

A lo largo de los siglos, el castillo cambió de manos, pasando por la familia Manrique y otros propietarios antes de ser cedido a vecinos locales. Sin embargo, en 2013, la fuerza de la naturaleza contribuyó al derrumbe de una parte del castillo, recordándonos la fragilidad y la resistencia del patrimonio histórico.

El castillo fue declarado monumento histórico-artístico en 1931, Más información sobre la visita al Castillo de Belmonte de Campos.

El castillo de Monzón de Campos: entre la historia y la restauración

Orígenes y Transformaciones

Ubicado a solo 15 km de Palencia, el modesto Castillo de Monzón de Campos se erigió con el propósito de reemplazar un castro anterior que sufrió la devastación del fuego en el siglo XIV. Desde sus orígenes como un bastión real hasta convertirse en un parador nacional en 1966, ha sido testigo de diversos episodios históricos.

Restauración y actualidad

Restaurado parcialmente en 1964 y completamente entre 1966 y 1972, el castillo de Monzón de Campos se convirtió en un parador nacional de turismo.

La restauración no solo preservó la estructura, sino que también recreó un ambiente histórico, sirviendo como lugar de la constitución del Consejo General de Castilla y León en 1978. M ás información sobre la visita al castillo de Monzón de los Campos.

El castillo de Hornillo de Cerrato: entre batallas y linajes

Linajes y sublevaciones

Situado a unos 30 km de Palencia, el Castillo de Hornillo de Cerrato se yergue sobre un cerro, siendo desde el siglo XI propiedad de Don Nuño de Vizcaya. A lo largo de los siglos, pasó por diversas manos, siendo escenario de sublevaciones y enfrentamientos durante el siglo XV.

Reconstrucción y detalles arquitectónicos

Aunque hoy en día solo queda el frente este con sus cubos y parte del lienzo norte, el Castillo de Hornillo de Cerrato presenta una arquitectura que revela su transformación en el siglo XVI. Ventanas imponentes, troneras y merlones dan testimonio de su adaptación a fortalezas artilleras.

Más información sobre la visita al castillo de Hornillos de Cerrato.

En conclusión los castillos de Palencia en Castilla y León no son meras construcciones de piedra; son testimonios vivos de una era pasada que sigue resonando en cada piedra y torre. Desde Ampudia hasta Hornillo de Cerrato, estas fortalezas no solo guardan secretos históricos, sino que también nos invitan a sumergirnos en la riqueza cultural y arquitectónica que define la identidad de esta región.

Explorar estos castillos es más que un viaje al pasado; es una conexión con las raíces que han forjado el presente. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.