Tudanca: "Respeto el trabajo de García-Page, pero discrepo de su opinión"

El secretario general del PSCyL deja claro que los "adversarios políticos no están en el Partido Socialista", tras las declaraciones de García-Page en las que critica los pactos del Gobierno

“Procuro no equivocarme de adversario político, no lo hago nunca. Desde luego, mis adversarios no están en el Partido Socialista. Tengo un enorme respeto por el trabajo que realiza Emiliano García-Page, pero discrepo de su opinión, porque en Castilla y León es donde más llevamos sufriendo las políticas de la extremaderecha y del señor Mañueco”, afirmó el secretario general del PSCyL y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, quien apuntó que los socialistas “se deben de dedicar a combatir esas políticas y poner en marcha otras alternativas”.

Esto sí que pone en riesgo la democracia y la Constitución en España

Tudanca realizó estas declaraciones durante su visita al stand de la Comunidad en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), donde opinó tras los recientes cruces de declaraciones entre el presidente de Castilla-La Mancha y el ministro de Transportes, Óscar Puente, en relación a las posibilidades de que el PSOE esté en el “extrarradio de la Constitución” a consecuencia de los acuerdos con Junts y la Ley de Amnistía.

“Me centro en el peligro que supone Vox para los derechos y libertades de las mujeres, de los pensionistas y de los trabajadores”, además de los riesgos que ocasiona el PP para el “Estado de Derecho con los ataques al Tribunal Constitucional y la utilización de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para atacar a los adversarios político”. “Esto sí que pone en riesgo la democracia y la Constitución en España”, aseguró.

Financiación autonómica

“Por primera vez en la historia”, un Gobierno socialista ha introducido criterios y mecanismos que benefician a las autonomías

Por otro lado, Luis Tudanca detalló la necesidad de implementar una reforma de la financiación autonómica para dotar de mejores instrumentos financieros a las comunidades para prestar bien los servicios públicos, además de realizar infraestructuras.

La reforma es “urgente”, ya que, “por primera vez en la historia”, un Gobierno socialista ha introducido criterios y mecanismos que benefician a las autonomías, como ocurre con Castilla y León, de la mano de aspectos como la dispersión, el envejecimiento o la despoblación, comentó.

Recordó que la Comunidad recibirá este año 9.300 millones de euros en materia de financiación autonómica

“Me gustaría que se hiciera con consenso. Me siento cómodo en el grupo de Santiago, donde comunidades autónomas en las que compartimos esos criterios, como son Castilla y León, Asturias, Galicia o Aragón, hicimos un frente común para defender un determinado modelo de financiación autonómica”, subrayó.

Recordó que la Comunidad recibirá este año 9.300 millones de euros en materia de financiación autonómica, lo que son “2.800 millones de euros más en un año que con el último Gobierno de Mariano Rajoy”, quien remarcó que con eso “se paga todo el sistema educativo de Castilla y León”.

“Ha habido un incremento, aunque se necesita más”, aunque el líder socialista trasladó que se “necesita corresponsabilidad”, al rechazar que “autonomías de derechas perdonen impuestos a los ricos, pero luego pidan más dinero a papá Estado”. “Corresponsabilidad fiscal de todos para que los que más tienen paguen más y se puedan sufragar los servicios públicos”, apostilló.