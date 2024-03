A Luisa Sanz se le pone cara de Óscar Puente y ataca a un periodista

La diputada socialista por Valladolid se enzarza en una discusión con un columnista y saca a relucir las mismas artes argumentales que el ahora Ministro de Transportes

El PSOE de Castilla y León tiene cantera. Al menos, en lo de enzarzarse de manera vergonzante en redes sociales. Óscar Puente, ex alcalde de Valladolid y actual ministro de Transportes, ha protagonizado algunos chuscos incidentes en X (antes Twitter) durante estas últimas fechas, pero sus artes argumentales tienen escuela, como ha demostrado otra socialista pucelana.

La diputada vallisoletana Luisa Sanz es la que ha cogido el testigo este fin de semana. La socialista ha saltado como impulsada por un resorte ante un posteo del periodista Juan Soto Ivars en la que éste, recogiendo parte de su artículo diario y con su habitual socarronería, le pegaba un aguijonazo dialéctico a Pedro Sánchez.

"Llevo días preguntándome por qué me cae tan simpático el trolero de Ábalos y he llegado a la conclusión de que es por contraste con Sánchez. Ábalos miente cual marido descubierto en infidelidad, torpe y humanamente. Sánchez, como una máquina sin alma", decía el periodista recogiendo parte de su columna en el diario digital en el que escribe, El Confidencial.

Y allí que saltó Luisa Sanz, de malos modos y con un par de faltas gramaticales y de ortografía. "No hijo, no. Detestas a Sánchez porque estas repleto de envidia, complejos y frustración. Deberías saber que con las mamarrachadas que publicas no describes ni ofendes a quien tú pretendes, sólo te retratas a ti mismo. Y tu retrato es un esperpento bochornoso. Patético".

Pido disculpas desde Valladolid por tener a este espécimen como conciudadana. pic.twitter.com/gC3CwO4yXl — HispaniaFortius (@HispaniaFortius) March 2, 2024

El periodista no se quedó callado, claro. "Al menos el sueldo no me lo paga usted, diputada, como yo le pago el suyo", posteando una captura de Newtral que refleja los 71.897 euros anuales que percibe la diputada por su trabajo en el Congreso. Ahí ya perdió aún más los papeles la vallisoletana. "Usted, igual que yo, paga el sueldo de cualquier funcionario público ¿Y? Su respuesta no argumenta, simplemente es una boutade a la q los cuñados llaman zasca para sentirse mejor.

Su sueldo sale de las subvenciones que le dan a su periódico, así que a otro perro con esa DEMAGOGIA".