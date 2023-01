La Iglesia de los Jerónimos, el lugar preferido por Tamara Falcó para su boda

El banquete del gran enlace entre la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva se celebrará en el Palacio del Rincón pero a pesar de tener capilla, la ceremonia religiosa no será allí ¿por qué?



Tamara Falcó se casa. Solo Sí es Sí. Y la fecha la ha confirmado la protagonista en su revista de cabecera, Hola. Será el 17 de junio. La misma fecha que había anunciado antes de su ruptura mediática cuando su prometido fue pillado dándose dos besos "de colegio" con otra chica. La fecha de boda se mantiene. El anillo de pedida también. Con algún arreglo para hacer cambiar las circunstancias.

La boda religiosa no se celebrará en la capilla familiar de El Palacio de El Rincón, propiedad de Tamara Falcó y su hermano Manuel, heredado de su padre el marqués de Griñón. No se celebra aquí no porque no se pueda. En esta capilla se puede celebrar el sacramento del matrimonio con una dispensa para celebrar el matrimonio eclesiástico de la Diócesis de Getafe. La razón de no celebrarse la boda de Tamara e Íñigo en la capilla familiar de la novia es que esta capilla tan sólo tiene capacidad para 12 personas. Algo que imposibilita el tan esperado momento.

Tamara Falcó tiene en mente dos iglesias para celebrar su boda

El programa presentado por Toñi Moreno en TVE, Plan de Tarde ofrecía la información en exclusiva y facilitaba otros datos. La iglesia preferida por Tamara Falcó para contraer matrimonio es Los Jerónimos de Madrid. La marquesa de Griñón está enamorada de la escalinata que tiene esta iglesia-convento que tan estrechamente ligada ha estado a la Monarquía española.

Tamara Falcó quiere una boda estética. Un lugar idílico para que sus fotos pasen a la historia de nuestra prensa del corazón. El convite tendrá lugar en los jardines del Palacio El Rincón como ya sucedió con Julio José Iglesias y Charisse Verhaert.

De no poder ser por agenda en la Iglesia de los Jerónimos, la otra opción sería la Iglesia De Santa Bárbara en el barrio de Justicia de Madrid. Este templo ha sido visitado por el novio Íñigo Onieva.