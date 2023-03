La concursante más previsible de "Supervivientes" se salva de la expulsión

Sergio Garrido, tras su recorrido en Honduras, ha contado en primera persona como ha sido su concurso, desde el plató, y quién fue su peor pesadilla mientras estuvo dentro del reality.

El plató de Supervivientes encendió sus luces un martes mas con Carlos Sobera como presentador. Nuevos colaboradores, la llegada a plató de Sergio, la hija de Ana María Aldón insistiendo en abandonar el concurso y el descubrimiento del concursante salvado. Allí hubo de todo un poco.

La peor pesadilla de Sergio Garrido dentro de Supervivientes

Sergio Garrido, tras su recorrido en Honduras, contó en primera persona como fue su concurso, y el presentador quiso saber quien había sido la peor pesadilla del paparazzi: "Gema. Entre ella y Alma han estado diciendo que mis mareos eran falsos. Yo desde aquí invito a los médicos del programa a que les expliquen cómo es lo que tengo y la medicación que tengo. Tanto ese detalle como otros cuatro han hecho que no esté a gusto con Gema en la playa", ha explicado él. "Gema, no se ha portado bien conmigo en general. Me da pena por Ana María pero no se ha portado bien conmigo. Con Jonan no me llevaba y en una semana le he cogido un cariño increíble".

Otras de las preguntas que se le hicieron fue sobre la mala actitud que tomó el concursante durante su última semana. "A partir de la segunda gala que tuve un golpe estaba mal. Estaba mareándome continuamente. No estaba al 100%. Cada día que me levantaba estaba mal, mi cuerpo tardaba en estabilizarse. He tratado de luchar contra eso y contra lo que es estar en la playa que es muy duro. Si hubiera ganado a Gema me hubiera ido a Royale y hubiera seguido luchando pero ya irme a la otra playa..", ha respondido.

Gema Aldón, tras lesionarse durante la prueba de la gala anterior, no ha parado de amenazar con regresar a España, debido a los dolores que le provoca el brazo derecho. Pese a la ayuda médica inmediata, la joven rechazó tajantemente recibir el tratamiento, ya que, uno de los requisitos era pincharse un medicamento para eliminar el dolor.

Gema Aldón acude al servicio médico de #Supervivientes2023 al tener que ponerse una inyección y monta un gran drama: "¡Parece una banderilla!" 😱



Su madre se vio obligada a intervenir y quitarle esa idea de la cabeza, pero eso no fue lo más relevante, sino las formas que está teniendo con toda la isla. "Creo que tu hija, por la situación, o porque está muy molesta con los dolores, o porque está pensando en cosas de fuera, no lo sé, pero está llegando a un punto en el que está perdiendo un poquito los papeles, perdiendo un poquito los nervios, y no lo digo por las palabrotas que hemos escuchado...", afeó Sobera a su madre. "Está teniendo una reacción con el equipo del programa allí en Honduras y el propio personal médico, que no está siendo la chica agradable y simpática que todos queremos ver” se quejó Carlos.

Gema Aldón queda apartada del concurso momentáneamente

La última hora que se anunciaba sobre la situación de Gema es que “ha decidido que se somete a la resonancia médica para comprobar el alcance de la lesión que tiene y a continuar con la terapia que el servicio médico de supervivientes está realizando”. Eso sí, por el momento “queda apartada del concurso”.

Gabriela Arrocet, Raquel Mosquera, Adara Molinero y Asraf Beno son los nominados de la semana, hasta la ceremonia de salvación de esta noche. “Los espectadores han decidido que el concursante que debe seguir nominado es Raquel”, decía Laura Madrueño y la lanzaba al agua. La siguiente fue Gabriela. Dejando solamente a Asraf y Adara, los dos concursantes a los que el resto habían dejado de lado en los últimos días.

“Los espectadores han decidido que debe seguir nominado Asraf”. Palabras que provocaron una explosión de alegría de Adara: “¡Qué fuerte, muchísimas gracias, me hace muchísima ilusión seguir aquí! Estoy viviendo algo increíble, soy muy afortunada”.