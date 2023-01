El troleo de Angie Cárdenas a su marido, Alfonso Arús, deja tiritando a La Sexta

A punto de recibir a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente todos los programas se centran en un día tan especial para todos. Pero ya se sabe que compartir plató y matrimonio es delicado.

Con la llegada de los Reyes Magos a todas las casas a la vuelta de la esquina, la parrilla televisiva se llena de anécdotas relacionadas con una festividad tan española como esta.

En el plató de Aruseros no podía faltar el debate, que esta vez se centró en el Roscón de Reyes tradicional por estas fechas y que no puede faltar en ningún hogar. El presentador y alma del programa de La Sexta aprovechó para presumir de lo que considera prácticamente un don: "Siempre acierto. Tengo muy pocas habilidades y muy pocas virtudes. Pero espero que no me nieguen una que tengo, que es detectar dónde está la figurita del roscón de Reyes", aseguró Alfonso Arús orgulloso para añadir. "Yo veo el roscón y digo aquí, y se acabó el partido. Ya está".

Alfonso Arús y Angie Cárdenas: guerra de roscones

Claro que es lo que tiene trabajar y compartir vida personal con tu esposa, que a veces las anécdotas se te vuelven en contra. De hecho, esta especie de superpoder fue puesto a prueba un año por Angie Cárdenas, tal como confesó ella misma. "Lo bueno es que una vez ya para trolearle le puse varias. Se pilló un mosqueo...", aseguró a los colaboradores del programa entre risas.

Claro que Arús puede cobrarse venganza más pronto que tarde porque reconoció que a él le encantaría ser panadero por un día para colocar las figuritas. "Yo pondría dos muy juntas para que le tocara a la misma persona el rey y el haba".

"Matrimoniadas" Arús-Cárdenas que, sin embargo, este miércoles no tuvieron tanta aceptación como otros días ya que Aruseros le dio a La Sexta un 15.3% de cuota de pantalla y 358.000 espectadores, sus cifras más bajas desde hace más de un mes.