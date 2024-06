Adara se carga el momento de máxima tensión entre Olga Moreno y Jorge Javier

No ha terminado una y Telecinco ya ha puesto en marcha su nueva gallina de los huevos de oro. No se ha dejado nada a la imaginación y eso se nota a la hora hacer números, negro sobre blanco.

Con los concursantes del recién finalizado Supervivientes 2024 aún en plató, Telecinco dio comienzo este jueves al que está llamado a ser su nueva gallina de los huevos de oro: Supervivientes All Stars. Y de momento la cosa no empezó mal. Un 17.6% de cuota de pantalla y 1.381.000 espectadores así lo demostraron en los audímetros, dando a Mediaset el liderazgo de su franja una vez terminado el partido de España contra Italia en la Eurocopa que emitió La 1.

La organización del nuevo reality no ha dejado nada a la imaginación a la hora hacer el casting y eso se notó a las primeras de cambio. Como era de esperar, Jorge Javier Vázquez les dio la bienvenida uno por a uno tras comenzar el programa. Nerviosos, sonrientes y "con miedo", los participantes hablaban con el presentador antes de montarse en el helicóptero.

La primera era Adara, que le confesaba a Jorge estar algo nerviosa y con ganas de volverse a España porque al llegar a Honduras había recordado lo mal que lo pasó en su primera edición... y tras animarla, el presentador corría el turno.

Uno por uno hasta que le tocó a Olga Moreno: "Bueno, hay que romper el hielo de una vez, buenas noches, ¿cómo estás?", decía un Jorge Javier que no esperaba la respuesta de esta a su cálido saludo.

"Buenas noches a todos" respondía la exmujer de Antonio David Flores con el rostro serio y... tras un silencio incómodo, Vázquez le preguntaba: "Bueno, a todos y a mí también, ¿no?" y ella se quedaba callada. Tras otro silencio atronador, el presentador le llamaba la atención y ella respondía: "Sí a todos".

Tras este tenso saludo, le preguntó si estaba todo bien y afirmaba verla un poco seria, pero la concursante huía asegurando que estaba bien porque era imposible estar seria al lado de su compañera, Marta Peñate.

"Estoy bien, lo que pasa que está lloviendo cada vez más" le respondía y Vázquez tras ver el poco interés que estaba demostrando, pasaba de largo y hablaba con Alejandro Nieto... Un saludo que la mayoría de los espectadores estaban esperando y que mostró la tensión que más o menos todo el mundo habría previsto entre "viejos enemigos mediáticos".

Claro que la noche deparó una sorpresa mucho mayor porque tan solo unas horas después de haber pisado suelo hondureño, Adara Molinero decidió que no quería concursar en esta nueva edición de Supervivientes All Stars. Lejos de dejarse convencer, la concursante tenía claro que no se iba a tirar del helicóptero: "No puedo, perdonadme pero no puedo, es durísimo".

Recordando cada uno de los momentos que vivió en su edición del reality Adara reconocía que era incapaz de volver a vivir el hambre, la soledad y la dureza de este programa: "No me tiro, venía con muchísima ilusión y ganas pero ha sido ver esto, empezar a recordar todo y no puedo, me da pánico, tengo terror a volver a pasarlo así de mal". A pesar de la insistencia de Jorge Javier para que se atreviera con el salto, Molinero dejaba muy claras sus intenciones: "No me puedo tirar Jorge, lo siento, subimos y bajamos".

Adara Molinero, presa del pánico, demora su decisión de saltar del helicóptero

En todo momento acompañada por Bosco Martínez Bordiú con el que tuvo una amistad muy especial en la edición pasada, Adara no podía reprimir las lágrimas ya en el helicóptero. "No me tiro, no puedo, no puedo, no, siento pánico, de verdad, es que no", suplicó la concursante ante el ofrecimiento de que tenía hasta el próximo domingo para tomar la decisión.