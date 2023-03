Fabiola Martínez rectifica sobre Bertín Osborne y Sonsoles Ónega lo rentabiliza

El culebrón en vivo y en directo protagonizado por el famoso exmatrimonio podría haber llegado a su fin después de unos cuantos días de máxima intensidad que ahora quedarían en nada...

Fabiola Martínez aparecía muy afectada la semana pasada en el programa de Sonsoles Ónega, Y ahora Sonsoles, tras las declaraciones que Bertín Osborne hizo en Déjate querer asegurando que nunca se había enamorado. Tras su malestar, la colaboradora confesó que ella sí que se había sentido querida durante su matrimonio con el presentador y le recriminaba haber hecho esos comentarios de forma pública.

Este miércoles, y tras unas disculpas de Bertín que se produjeron por redes sociales hace unos días, Fabiola volvió a su programa y confesó, en primer lugar, que "no me llegué a imaginar la repercusión que iba a tener", pero se mostró de lo más sincera: "La misma crítica que le hice a él, me la hago a mí misma".

Y es que piensa que "a veces hay que pensar un poco más las cosas" ya que "es cierto que me dolió, pero cuando hablé con mi madre me dijo que había visto el programa con mi hijo Carlos... ¿tú sabes cómo se me puso a mí el corazón?". Por eso "el aprendizaje es mutuo, esa es la reflexión" y concluía: "Cuando hay niños hay que ser menos viscerales y templar más las cosas".

La colaboradora también aprovechó para dejar claro que no han hablado por teléfono: "Hablar por teléfono, directamente una llamada, no porque ahora está con los niños", pero sí "nos hemos estado mandado audio y en uno de ellos he percibido muchas cosas" y pudo notar como "él está un poco asustado de mi reacción y al principio quiso esperar a que se me pasara todo".

🗣️ @FabiolaMB_: "Hablé con mi hijo Carlos y me dijo que lo hablase con Bertín".#YAS1Mar



Directo ▶️ https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/DIJrysRgTU — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) March 1, 2023

Finalmente, Martínez también quiso pedir disculpas tras ver que sus declaraciones han tenido una repercusión que nunca imaginó y que han podido provocar dolor en sus seres queridos: "Yo también le quiero pedir disculpas por haber sido impulsiva".

Unas disculpas que fueron muy bien aceptadas por el público de Y Ahora Sonsoles ya que el magacín de tarde de Antena 3 mejoró sus cifras en los audímetros este miércoles subiendo al 14% de share y 1.352.000 espectadores, frente al 13.4% y 1.296.000 del día anterior.