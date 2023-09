El círculo íntimo traiciona a Daniel Sancho por un vídeo y agrava su futuro

Este miércoles 6 de septiembre el actor Rodolfo Sancho visitaba a su hijo en prisión mientras que su abogado lanzaba una bomba sobre su extradición a España. Pero algo complica más el caso.

Se lo hemos contado desde el inicio de esta semana en ESdiario, el programa de Antena 3 Y ahora Sonsoles, sorprendía emitiendo un vídeo de la reconstrucción del crimen realizada por Daniel Sancho y la dura recreación que hizo del asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia, todo ello frente a las autoridades que le pedían saber qué es lo que había pasado exactamente con el cirujano plástico.

Gracias a estas imágenes emitidas por el espacio de Sonsoles Ónega, todos hemos podido ver cómo el hijo de Rodolfo Sancho contaba con detalles escalofriantes cómo fue el forcejeo, la pelea y posterior descuartizamiento del médico colombiano. Un testimonio durísimo que ha sorprendido a quienes veían con ‘dulzura’ la figura del joven cocinero.

Coincidiendo con la llegada a la isla de Koh Samui del nuevo abogado de Sancho y de su familia, el mediático Marco García Montes, la defensa soltaba un bombazo informativo: su estrategia jurídica pasa por arbitrar todas las pesquisas posibles y alegaciones legales para que el joven cocinero pueda ser extraditado a España antes de 4 años.

Un deseo de la defensa que puede ser sólo eso, un deseo, porque a estas alturas del proceso, sin la apertura de juicio señalada y sin la acusación de la Fiscalía, esta previsión puede resultar cuanto menos precipitada por no decir descabellada

Pero si así fuese finalmente, el prematuro regreso a nuestro país de Daniel Sancho no va a ser tan dulce como podría esperar la familia y el propio joven cocinero: las imágenes de la reconstrucción han calado muy hondo en muchos de sus íntimos amigos y comienzan a cambiar la opinión sobre él, lógicamente a malas. Tal y como les hemos contado también en ESdiario, las relaciones entre padre e hijo no son nada buenas y ahora con más motivo por la situación económica a la que se enfrentan tanto Rodolfo como Silvia Bronchalo.

En cuatro años, a su regreso a España, Daniel podría ver cómo se ha quedado sin amigos y podría sufrir las consecuencias de sus terribles hechos con la ignorancia de esos amigos que hasta ahora le habían defendido: nada de visitas a la prisión española, nada de quedadas cuando pueda disfrutar de permisos carcelarios…

Daniel Sancho y su frialdad

En este sentido, la revista Lecturas ha hablado con ese entorno íntimo de Sancho. Cuenta la citada información que la familia de Daniel Sancho, sus amigos y su círculo íntimo está viviendo las horas más duras tras conocer la verdad el crimen del youtuber culinario en Tailandia. Son unos vídeos en los que el joven habla y se mueve por la villa mientras narra a la policía 48 horas después de la muerte del médico colombiano como acabó presuntamente con su vida y se deshizo del cuerpo.

Aunque en un principio el círculo cercano prefería no decir nada sobre las imágenes de Daniel, finalmente han revelado a Lecturas.com que "es muy heavy" haber visto cómo Sancho narra todo lo ocurrido. "No entiendo tanta frialdad", comentan. Pero no solo eso, muy atónitos con que se haya podido ver el material en el que el empresario culinario detalla sus movimientos y pensamientos, también les asombra que no se le vea "muy incómodo" y que parezca que habla "como el que está eligiendo la ropa que se va a poner para una boda".

De hecho, la parte que más les llama la atención de todo lo que se ve es cuando abre el frigorífico para explicar cómo introdujo por partes el cuerpo de Edwin Arrieta, termina la citada publicación.