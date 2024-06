Jorge Fernández admite la "tortura" a la que somete a su pareja: "Yo soy ese"

El presentador de Antena 3 salió trasquilado de sus quejas "matrimoniales" y de relaciones amorosas en un inesperado giro de la tortilla en la sartén que no había previsto para nada.

No es la primera vez que en el exitoso concurso de Antena 3 La Ruleta de la Suerte a raíz de un panel salen a colación temas de la vida privada y personal, filias y fobias, de los presentadores del formato.

La complicidad entre Jorge Fernández y Laura Moure después de tantos años juntos ha llegado a tal punto que es habitual que ambos protagonicen momentazos de este tipo a raíz o a colación de algunos temas propuestos en los paneles que deben resolver los concursantes.

Jorge Fernández, las parejas, y los viajes en coche con la selección musical

Este martes volvió a suceder con uno sobre las selecciones musicales en los viajes. Al más puro estilo "cazador cazado", Fernández comenzó a quejarse de aquellas personas a las que les da por una canción en concreto y la ponen en bucle hasta la extenuación: "Mala solución tiene esto, porque como te hagas un viaje un poco largo y con la cancioncita de tu pareja chanchán chanchán y que a ti no te guste nada ¿qué haces? Una de dos, o no la pone más y hay bronca o la pone y tu te fastidias y estás todo el viaje con la cancioncita que no te mola nada".

En ese momento Laura Moure intervino para reconvenir a su compañero: "A ver, no exageres, nadie pone una misma canción detrás de otra todo el rato". "Yo sí", contestó él, "¡a mí si me gusta mucho, yo sí, soy yo ese!", espetó entre risas habiéndose delatado a sí mismo.

"Si me gusta mucho la pongo y la pongo y la pongo. Como los niños con las películas que las repiten y las repiten"... argumentó mientras Moure, entre bromas y veras terminó por darle la razón: "Ah bueno, entonces sí tienes razón ¡qué horror!".

Divertida anécdota que volvió a demostrar la conexión entre ambos presentadores y simultáneamente la conexión de ambos con el público, ya que La Ruleta de la Suerte volvió a machacar una vez más a sus rivales en su franja con un rotundo 20.5% de cuota de pantalla y 1.543.000 espectadores. La que más se acercó fue Telecinco con el Vamos a ver Más de Joaquín Prat y lo hizo a gran distancia casi a la mitad con un 10.4% y 728.000.