Lydia Lozano vuelve de hacer las Américas con el hacha en ristre

La excolaboradora de ´Sálvame' repartió estopa a Paula Vázquez y al actor de 'Mía es la venganza’, serie de la que dijo irónicamente que sentía muchísimo su desaparición de Telecinco.

Los tertulianos del ya desaparecido ‘Sálvame’ han regresado con ganas de guerra de hacer las Américas, después después de unas semanas de gira por programas de televisión de salseo en Miami y México grabando su nuevo reality para Netflix.

Ya en España, los colaboradores rosas se han encontrado con un pequeño batiburrillo de críticas que han recibido estos días mientras estaban ausentes y de las que no se han podido defender.

La última ha sido Lydia Lozano, quien, tocada con un colorido sombrero de paja recién recuerdo de México, no dudaba en responder a algunas de las polémicas desatadas durante su ausencia antes de embarcar a Menorca para cogerse unas vacaciones con su marido Charly.

La colaborara habló del actor de ‘Mía es la venganza’, Armando del Río, quien lanzó varias pullas contra 'Sálvame' antes del estreno de la serie: “Como el actor ese de ‘Así es la venganza’ o no sé cómo se llamaba esa serie, con Lydia Bosch, que dijo que había que leer más”.

La colaboradora le quiso dejar claro al actor, que proponía hacer otras actividades más productivas en vez de ver ‘Sálvame’, que “yo leo, yo voy al cine, yo me veo todas las series, trabajo mucho, y ya está, no sé por qué hay que meterse con nosotros, pero... así es la venganza. ¡Que, uy, la han quitado, lo siento muchísimo! “, sentenció irónica la canaria tras ser pillada en el aeropuerto por una reportera de Europa Press.

De esta manera, la periodista 'se vengaba' del actor de la ficción de Mediaset, que acabó siendo relegada a Divinity por sus malos resultados de audiencia en la tarde de Telecinco.

Tampoco se mordió la lengua sobre una de las más sonadas críticas de estos días, las de Paula Vázquez, quien en una entrevista a ‘Bluper’ para promocionar su nuevo programa. ‘El puente de las mentiras’. de La 1, aseguraba que en los últimos tiempos “hemos deteriorado el entretenimiento hasta el punto de meter una cámara en el váter”.

Sin hablar explícitamente de ‘Sálvame’, pero sí haciendo alusión a algunas de sus señas de identidad, la presentadora también añadía: “Se nos ha ido tanto de las manos que volvemos a la parte en la que las cosas están otra vez bien coordinadas. Y por eso, los guiones están construidos y el invitado se tiene que sentar donde esté más favorecido con la luz y no donde le salgan unas ojeras terribles porque al presentador le hace gracia que el otro salga mal”.

En otra entrevista promocional de ‘VerTele’, la gallega afirmaba que “si en algún caso me duele [el final de ‘Sálvame]’, es porque el equipo técnico se vaya a la calle”.

María Patiño fue una de las primeras en contestar a la actual presentadora de TVE y defendió la que ha sido su casa durante tantos años: “Mira que algunas se empeñan en criticar un formato como ‘Sálvame’ sin darse cuenta que al que realmente desprecian es al espectador”, dijo en Twitter. “Norma número uno de un profesional del medio: trabajar para el público, no para nuestro ombligo”, añade, dejando claro que responde a un profesional de la televisión y no a cualquier otra crítica.

Lydia Lozano también que ha querido responder a las palabras de la gallega: “A mí ya me gustaría que Paula Vázquez durase otros catorce años en televisión. No sé, me sorprendió mucho, porque a mí siempre me ha caído estupendamente Paula y que hagan esas tonterías...”.