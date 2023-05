Una exnovia de Jesulín de Ubrique prepara una buena encerrona al torero

Francesca Vega, que confiesa que el gaditano incluso llegó a pedir su mano a su madre, ha anunciado que vaya preparándose porque va a contar toda la verdad y se va a liar buena.

Francesca Vega, que dice haber sido novia de Jesulín de Ubrique durante su juventud, ha saltado a la palestra para anunciar que ha escrito una biografía donde habla de la vida del torero y avisa al torero en tono amenazante: "Que se prepare, se puede preparar bien porque la verdad es la verdad".

Aunque asegura que su historia de amor llegó a su fin por culpa de una infidelidad del diestro, Francesca no le guarda rencor y confiesa tener muy buen recuerdo de aquel noviazgo, ya que Jesulín llegó a pedirle matrimonio ante su madre: "Nos conocimos muy jovencitos, era muy fogoso, muy cariñoso, he incluso preguntó a mi mamá para casarse conmigo. Me marcó porque fue mi primer hombre, ¿cómo no me va a marcar?".

Francesca Vega reaparece en la vida de Jesulín de Ubrique. Fuente: (Europa Press) pic.twitter.com/RKsGsndttO — Show España (@ShowEspana) May 13, 2023

Francesca, cantante, bailarina y actriz, es conocida por haber tenido una vida plagada de artistas famosos e, incluso, hace no mucho confesó tener un amor imposible: el alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez-Almeida. Fue en el transcurso de un capítulo de ‘First Dates’, a donde acudió para buscar el amor, y su confesor fue Carlos Sobera.

Francesca, que se vanagloria de parecerse a Angelina Jolie y que muestra orgullosa fotos con personajes tan conocidos como Antonio Banderas y Alec Baldwin, se sincera y comenta que se arrepiente de no haber pasado por el altar con Jesús: "Ahora pienso que sí. Durante muchos años no porque era muy jovencita y tenía que disfrutar la vida, pero ahora que me quedé soltera y entera pienso que sí que me hubiese gustado".

Pese a ello, tiene claro que aquello forma parte del pasado y no piensa interponerse en el matrimonio de Jesulín con María José Campanario: "No, no, no quien ya está feliz, que se quede ahí. Hay tanto ser humano que puedo escoger y, la verdad, no me hace ninguna falta, pero lo voy a contar todo".

Francesca Vega, exnovia de Jesulín, nos enseña su diario personal donde escribía sus encuentros con el torero #Socialité570 pic.twitter.com/KeAYXsJe6N — SOCIALITÉ (@socialitet5) June 12, 2022

A pesar de los años que han pasado, Francesca confiesa que tiene una conversación pendiente con el torero, ya que nunca le pidió perdón por su infidelidad: "Me encantaría, desde luego, que sí le he visto en alguna ocasión, hemos hablado, pero nunca de aquella situación".

Además, todavía sabe de Jesulín por la familia de éste: "Lo veo feliz, conozco a su familia, por ellos sé que está muy feliz, eso es lo que más me importa, la gente que he querido sobre todo lo que quiero es que sea la más feliz del mundo".

En cuanto a si cree que es un buen padre, subraya que "esto es una cosa muy delicada entre dos, no sé, yo siempre he considerado a Jesús muy buena persona, habla de sus hijos en general de todos". La que fue su pareja asegura que "todos los hijos merecen lo mismo y más si se puede, tiene que ser igual para todos. Yo creo que Jesús quiere muchísimo a su hija, estoy segurísima de eso es una persona que tiene mucho amor para dar y sobre todo a sus hijos, es lo más importante que puede tener una persona".