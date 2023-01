Kiko Hernández anuncia que no volverá a visitar a María Teresa Campos

El colaborador se sometió a la prueba del polígrafo, que verificó sus acusaciones contra Gustavo, chófer de las Campos, y anunció que no visitará a la matriarca para evitar problemas.

Kiko Hernández se sentó en 'Sálvame Deluxe' para someterse al polígrafo tras soltar la madre de todas las bombas hace unos días: Gustavo, la persona de confianza de María Teresa Campos, habría traicionado a toda la familia realizando grabaciones de la familia interesadamente.

Además de hablar de Gustavo, que ya ha quedado claro que sí grabó a algunos miembros de las Campos, como a Carmen -tal y como ha reconocido la propia Terelu Campos-, el colaborador ha sorprendido con una de sus respuestas. Y es que al parecer ha decidido no volver a visitar más a la gran comunicadora para evitar verse las caras con el chófer de ésta.

Kiko Hernández se somete al Poli en 'Viernes Deluxe' https://t.co/WFze6lF9f8 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 19, 2023

Kiko ha asegurado que "no" volverá a ver a María Teresa porque "ya es absurdo. Imagínate ver al chófer, a Terelu cabreada, ya es absurdo.Y ha dejado claro que, después de que Carmen dijera que no se veían tanto como estaba dando a entender, que "todas las semanas no he ido, pero si quieres te enseño todos los mensajes que tengo de tu madre”.

Terelu Campos asegura que Gustavo Guillermo González tiene su "apoyo absoluto" #YoVeoSálvame https://t.co/up5DMKH9W6 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 20, 2023

Entristecido, Kiko ha añadido: "Si además lo mejor para vosotras es que no vaya”. Y Carmen ha confirmado que "en este momento, cuanto menos gente aparezca, mejor". Una declaración que ha levantado la voz de alarma en el plató y ha provocado que Jorge Javier Vázquez le preguntase el porqué. La hija de la comunicadora ha explicado que ahora es un momento en el que "tiene que estar tranquila" y por eso han tomado esa decisión.

El inicio de la entrevista discurrió con leves enfrentamientos entre Carmen y Kiko porque una le recrimina las formas en las que ha hecho público esta información y él asegura que las Campos "tienen miedo a que se siente Gustavito. El día que se siente, que se va a sentar, se va a liar”.

Terelu Campos asegura que Gustavo Guillermo González tiene su "apoyo absoluto" #YoVeoSálvame https://t.co/up5DMKH9W6 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 20, 2023

El polígrafo le dio la razón a Kiko cuando ha aseguró que le consta que el chófer de las Campos se ha lucrado revelando información confidencial sobre ellas. Carmen Borrego, presente en plató, se mostró muy sorprendida y decepcionada hasta tal punto de que no pudo evitar las lágrimas.

El polígrafo también confirmó la revelación de que Gustavo y su novia se van a pelear por ver quién sale primero en la televisión dando una entrevista. Y es que, según el colaborador, el chófer y su pareja pretenden vivir de la televisión los próximos meses.

Kiko Matamoros sostiene que Carmen Borrego insulta a su sobrina en la grabación que le hizo Gustavo #YoVeoSálvame https://t.co/b2VMAS79BF — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 20, 2023

Kiko Hernández también reveló que Gustavo llama despectivamente 'potota' a Carmen Borrego, algo que no sentó nada bien a la menor de las Campos. Además, confesó que Gustavo le contó secretos muy fuertes sobre la familia: "Económicos, sentimentales, familiares y otra área que me parece repugnante”, ha comentado Kiko.