Bárbara Rey arrasa Cuatro ante un atónito Risto con las "bajezas" del Emérito

Desde que la vedette decidió abrir la caja de los truenos y dejar de esconder su historia con el Monarca ya no es que no parezca su "Alteza" sino más bien todo lo contrario. Cosas de dinero.

Desde que decidió romper su silencio y abrir las compuertas de su historia de ¿amor? con Juan Carlos I parece un epíteto señalar que Bárbara Rey se sinceró como nunca... Pero es que este martes en el Viajando con Chester de Risto Mejide en Cuatro todavía confesó secretos que no se conocían... y tiene pinta de que le quedan muchos más.

Entre otras cosas, la vedete contó como llegó a enamorarse del Rey Juan Carlos y cómo se decepcionó después, responsabilizándole de "destrozar" su carrera profesional.

Uno de los rumores que le ha perseguido siempre ha sido el de un posible "chantaje económico" a la Casa Real por su silencio. Este martes Bárbara Rey aprovechó para aclararlo.

A saber, negó haber chantajeado nunca al Monarca pero admitió que en una ocasión le pidió ayuda económica. Aunque no se lo solicitó directamente sí dejó "entrever que me hacía mucha falta" pero "no sirvió de nada, al final".

Bárbara Rey pidió ayuda económica a Juan Carlos I y no se la dio

Ante un atónito Risto Mejide, la actriz se sinceró: "Como el que oye llover. Fue en una ocasión en la que mi hermana estaba enferma de cáncer". "¿No te ayudó?", se interesó el presentador. "No", contestó rotunda.

Confesiones que, por lo que dejó caer, no han hecho nada más que empezar y que propulsaron este martes al programa de entrevistas de Cuatro hasta el estrellato. De hecho, Viajando con Chester no solo hizo su mejor dato, con un 13.7% de cuota de pantalla y 1.451.000 espectadores, sino que a punto estuvo de arrebatar el liderazgo a Antena 3 con la serie turca Hermanos (14.1% y 1.493.000).