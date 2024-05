Se desvela el motivo del fiasco de Amargo en su comparecencia tras ser absuelto

El bailaor ha sido criticado tras su comparecencia pública, al no querer contestar a los medios convocados por tener cerrada una exclusiva con un programa de televisión.

El pasado martes 14 de mayo, la Audiencia Provincial de Madrid absolvía finalmente a Rafael Amargo del delito contra la salud pública del que había sido acusado meses antes y trasladado a prisión, como presunto autor de la venta de drogas en un piso de su propiedad, ubicado en el centro de Madrid.

Un día después, el bailarín daba una rueda de prensa junto a su pareja y su abogado, Marcos García Montes, en la que se mostraba parco en sus declaraciones, ante la sorpresa de los medios allí presentes, que no daban crédito tras haber sido convocados expresamente.

Exclusiva en ¡De Viernes!

“No he denunciado ni la mitad del sufrimiento que he vivido (...) Fue una barbarie2, explicaba Amargo durante su comparecencia, relatando, sin entrar en detalle el calvario que ha pasado su familia durante los últimos cuatro años: “Mi padre dos veces a punto de morir, mi madre, mi hijo el pequeño ha dejado el fútbol, el mayor... no puedo contar. Un desastre todo, con mucha maldad”, confesaba ante la atenta mirada de una productora que medía sus palabras.

🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ No se si estoy viendo un programa de televisión o una pelicula de terror

Luciana, mujer de Rafael Amargo, relata el día en el que el bailaor se autolesionó en prisión: "Se cortó el cuello"#DeViernes pic.twitter.com/Jj0hKIf43X — VIDEOVLOG DE IGNACIO (@ignacio_vlog1) May 17, 2024

El malestar de los presentes se multiplicaba cuando, ante la pregunta de una reportera de Espejo Público sobre cómo se encontraba tras quedar absuelto, el ex presidiario limitaba su respuesta a un escueto: "No puedo contestar», decía mirando hacia otro lado, concretamente a la persona de la productora de ¡De viernes!, que observaba vigilante para que no se hablase más de la cuenta: “Lo que no quiero es cargarme un programa porque es con lo que voy a comer después de cuatro años".

Rafael Amargo hace balance de su paso por la cárcel: "Me ha venido muy bien" https://t.co/7Uhl2H0Lbp — Revista SEMANA (@semana_revista) May 17, 2024

Y es que, el programa de Telecinco ha cerrado un paquete completo con una primera entrega de la declaración de Rafael Amargo que no ha dejado indiferente. Las imágenes muestran cómo el artista explica en sala todos los detalles de su detención y hasta llega a bromear ante el juez: "¿Sustancias en mi casa? como no sea amoníaco... ¿Qué quiénes son "los grandes"? pues Lorca, Paco de Lucía, Camarón de la Isla... ¡qué voy a saber yo de grandes de la droga! Tengo que agradecerle a mi paso por la cárcel haber formado parte de 'Proyecto hombre', yo ahora mismo me iría a Disneylandia antes que a Las Barranquillas".

Un espectáculo poco habitual en una sala judicial que, junto a la entrevista de su mujer en plató y el cebo de la presencia de Amargo en el próximo programa, han despertado la indignación de los internautas en redes sociales.