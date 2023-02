Alba Carrillo desvela la "preocupada" llamada que le hizo Fidel Albiac

La amiga incondicional de Rocío Carrasco aprovechó el nuevo reto de su madre, Lucía Pariente, para sacar a relucir algunos titulares llamativos que tienen mucho que ver con el "ser de luz".

Alba Carrillo ha sido una defensora de Rocío Carrasco y su historia o docudrama. En todo momento se ha mantenido en la posición del frente que ha encabezado la hija de La Más Grande y su marido Fidel Albiac.

Este jueves Alba Carrillo ha reconocido que los dos miembros del matrimonio han demostrado ser sus amigos porque en los momentos difíciles han estado y eso para la protagonista es lo importante. "Fidel Albiac me llamó para preocuparse por mí. Me comentó que no me dejará pisotear y que estaba conmigo". Se refiere al tema de Jorge Pérez. Fidel Albiac siempre apoyando la causa de la mujer. A excepción de Rocío Flores. Son las palabras de agradecimiento del ser de luz hacía la amiga de su mujer, Alba Carrillo.

La colaboradora de televisión ha presentado hace unas horas Ferraro, una clínica médico estética de la que es imagen. Alba se vuelve a encontrar con su madre en este proyecto. Lucía Pariente se incorpora al equipo como coordinadora del salón.

Este jueves madre e hija han hecho acto de presencia. Pariente abandonaba su trabajo anterior para incorporarse a esta nueva travesía laboral.

Alba Carrillo no tiene miedo a una posible demanda de Jorge Pérez

Alba Carrillo está feliz y entusiasmada y no tiene nada de miedo ante la posible demanda de Jorge Pérez. "No tengo miedo. Además no he recibido nada de la otra parte. Demanda no. Lo único que me ha enviado es un burofax para que dejase de hablar de él. Así lo hice. Yo he asegurado que no me acosté con Jorge Pérez. Otra cosa es lo que diga el polígrafo" comenta. "Yo no puedo decir ahora que me acosté. Si ya dije que no. Esto es de locos", sonríe.

Alba Carrillo desconoce que el burofax es (en ocasiones) el primer paso ante la realidad de emprender acciones legales civiles. Y más cuando lo que se intenta es resarcir un daño producido y lleva aparejada como motivación una indemnización. El burofax sirve judicialmente ante el juez para intentar demostrar que no hubo interés crematístico por la parte del demandante. Es estrategia legal. Alba Carrillo no tiene por qué saberlo. Su abogado o las empresas donde se produjeron los hechos sí. Esto es otra historia.

La espontaneidad en Alba ya sea en plató de televisión o bien fuera de las cámaras no deja indiferente a nadie. Carrillo cumple sus promesas: "Hoy no llevo bragas".