El sueño de los haters de Kiko Jiménez y su suegra, pesadilla de Sofía Suescun

La pareja formada por Maite Galdeano y su flamante yerno ha aterrizado en la nueva edición del último reality de moda de Telecinco como un elefante en una cacharrería. La cosa promete.

Curiosamente ahora que la madre y el novio de Sofía Suescun ya se llevan bien entre ellos han conseguido poner de acuerdo a todos los demás. Vamos, que la pareja formada por Maite Galdeano y Kiko Jiménez en Pesadilla en el Paraíso ha logrado caer mal al resto de concursantes por lo que parece.

O al menos así se desprende de lo que pasó este jueves de gala en la granja de Telecinco cuando los participantes tuvieron que escribir en sus pizarras el nombre del compañero al que deseaban sacar a la palestra. No podrían ser ni Tania Deniz, capataz, ni José Antonio Avilés, inmune.

Precisamente Avilés nominó a Galdeano pero porque no quería nominar a Jiménez "para no victimizarlo, que es lo que él pretende. Creo que a pesar de que mucha gente del equipo piensa que Maite es la que provoca, sin Kiko, Maite no es nadie. Creo que deberían de separarse para que Maite pudiese concursar tranquilamente".

Maite Galdeano, nominada por mayoría absoluta

Por su parte, Silvina nominó también a la madre de Suescun "por su falta de compañerismo" y Tania lo hizo porque "ella dice que es una compañera ejemplar, se quejaba de nuestro robo y ha hecho exactamente lo mismo. No puedes dar lecciones si no te las aplicas". Mar votó también a Maite por no hablar con ella y Borja por descarte. Antonio Montero sí dio explicaciones a la hora de nominarla: "Por el tema de la miel. El gesto me pareció demasiado en toda mi cara, como para pasarlo por alto. Demostraba cosas que a mí no me gustan. Aparte tiene otros defectillos que no encuentro en otros compañeros".

Con tanta unanimidad Maite Galdeano se convirtió en la nominada del grupo aunque no se lo esperaba "para nada".



Después de que todo el grupo comunicara sus nominaciones, le llegó el turno a Begoña. Tras haberse convertido en la expulsada, tenía el poder de nominar de manera directa y lo hizo: "Me llena de orgullo y satisfacción nominar a Kiko. Va por ti, cariño".

Algo que provocó que Kiko Jiménez se levantara para unirse a su suegra: "No me lo esperaba, ha sido una cosa tan inesperada...", dijo irónicamente para añadir a sus compañeros: "Lo que siempre habéis querido, sueño cumplido".

Un sueño para los concursantes de Pesadilla en el Paraíso y curiosamente una pesadilla para Sofía Suescun que ve como su novio y su madre se convierten en nominados al mismo tiempo y compiten entre ellos para permanecer en el concurso que este jueves anotó un 10.4% de cuota de pantalla y 1.006.000 espectadores, por detrás de Antena 3 a la misma hora que lideró con un 14% de share y 1.401.000 para El Peliculón: El verano que vivimos.