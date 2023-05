El otro “amor” de Jesús Ortiz, padre de la Reina Letizia

ESdiario pudo certificar este fin de semana que el abuelo de Doña Leonor, Princesa de Asturias, tiene varias pasiones más allá de la oficial por Ana Togores. Varios "templos" son testigos.

El abuelo de la futura reina de España, Doña Leonor Princesa de Asturias tiene otro "amor". Un amor que se traduce en una pasión. Y musical. Es la zarzuela. Jesús Ortiz se dejaba ver este domingo por la tarde por el barrio de Chamberí en la calle General Martínez Campos. El padre de la reina de España acompañado de su mujer Ana Togores acuden al Teatro Amaya donde se está representado la zarzuela La Revoltosa de Ruperto Chapí.

Jesús Ortiz mostró su entusiasmo al finalizar la función. El elenco consigue levantar día tras día al público con su aplausos. El tenor Marco Moncloa consigue hacer levitar a un patio de butacas que "brama" con su voz y su actuación. Jesús Ortiz y su mujer y amiga dieron la enhorabuena a los organizadores de este ciclo de Zarzuela que comenzó el pasado 1 de mayo y finalizará el próximo 4 de junio con la última representación de La Verbena de la Paloma.

Jesús Ortiz y Ana Togores amantes de la Ópera y también de la Zarzuela

Ortiz y Togores no se quisieron perder la última función de La Revoltosa. A partir de este miércoles 25 se representará Agua, azucarillos y aguardiente de Federico Chueca. Hay previsión de la asistencia de algún político a esta nueva zarzuela que han organizado como directores del teatro Amaya los hermanos Blascos. Las personas que han hecho posible que este género no muera en Madrid. Llenos absolutos para poder exclamar ¡la Zarzuela no ha muerto!

Jesús Ortiz y Ana Togores son amantes de la música. La pareja iba acompañada de una amiga común. El padre de la Reina Letizia es una asiduo al Teatro Real donde tiene lugar la Ópera. Este domingo optó por el teatro Amaya donde se representa la Zarzuela en Madrid.