Belén Ro abochorna a la familia de María Teresa Campos por su "falta de respeto"

Lejos, muy lejos, quedaron los tiempos en los que formaba una "familia" junto a Rocío Carrasco con Terelu y Carmen Borrego. Ahora las cosas han cambiado radicalmente y no se corta un pelo.

En otros tiempos de amor, felicidad y compañía, antes de que Rocío Carrasco rompiera su silencio públicamente, el clan de la hija de Rocío Jurado estaba formado, entre otros, por Las Campos y Belén Rodríguez, férreas defensoras y prácticamente su otra familia.

Carmen Borrego y Terelu Campos, a su vez, eran íntimas de Belén Rodríguez (que hasta dejó Sálvame para no compartir plató con Antonio David Flores).

Sin embargo, mucho ha llovido desde entonces... Todo se torció hace meses cuando salieron a la luz informaciones que apuntaban a un topo en una comida en casa de María Teresa Campos... Desde ese día, Terelu, Carmen y Alejandra Rubio creen firmemente que Belén Ro es quien fitlraba información de la familia Campos, dando así paso a un enfrentamiento entre ellas.

Este fin de semana Alejandra Rubio se sentó en el plató de Fiesta de Emma García para hablar sobre la última polémica que ha rodeado a su familia, relacionada con el estado de salud de su abuela.

Belén Ro dio un paso al frente y expresó su deseo de no hablar sobre la última polémica de la familia Campos: "Yo a María Teresa Campos la quiero muchísimo, la echo mucho de menos y tengo muchas ganas de verla, pero yo en el tema que tienen las hijas entre ellas, es un tema del que no voy a opinar absolutamente nada porque no puedo. Para hablar de estas cuestiones tendría que pasar por otras y legalmente no puedo hacerlo".

Belén Ro se niega a hablar, por motivos judiciales, y Alejandra Rubio se preocupa

Alejandra Rubio quiso saber a qué tema legal se refería la colaboradora y examiga de la familia: "Yo considero que conmigo se han vulnerado todos los derechos que tiene un ser humano y entonces he recurrido a la justicia, la justicia me ampara, la respeto muchísimo, llevo seis meses callada y así voy a seguir hasta que la justicia considere que yo tengo que hablar y allí hablaré", explicó Belén confirmando así que ha iniciado un procedimiento judicial en contra de la familia.

La hija de Terelu Campos quiso dar su opinión dirigiéndose directamente a Rodríguez: "Si has puesto una demanda, para mi no es una amistad tan fuerte, creo que las cosas se pueden arreglar de otra forma".

El "respeto" por María Teresa Campos que no todo el mundo tiene

Sin embargo, ella recalcó que no ha dicho que haya puesto ninguna demanda, pero matizó que no puede hablar del tema y que primero tiene que hablar en un juzgado: "Estoy en un proceso judicial en el que se recogen todos estos temas porque yo tendré que demostrar que es mentira".

Ante las preguntas de los colaboradores, Belén Ro se limitó a expresar su deseo de ver a María Teresa Campos: "Yo respeto a Teresa y como yo sí que respeto a Teresa yo no quiero hablar de ella, simplemente te hablo de mis sentimientos y de que la echo mucho de menos. La quiero demasiado como para hablar".