Las pruebas que la presentadora de La Sexta pone a su novio por celos....

Aquí cada uno sobrevive a la relación de pareja como buenamente puede y si no que le pregunten a ella que se confesó tradicional y conservadora en la cosas del amor con naturalidad.

La visita del actor Antonio Pagudo al plató de El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3 en la que desveló el juego que realizan su pareja y él en público para superar los celos generó un amplio debate en el Zapeando de La Sexta este martes.

Todas las miradas se posaron divertidas sobre Isabel Forner, que no daba crédito a lo que estaba viendo y escuchando y reaccionó muy indignada: "Con todos mis respetos porque soy muy fan de él, y es un actorazo, pero está sin civilizar. Pero, ¿cómo voy a ir con mi pareja a un restaurante y para superar los celos voy a empezar a decir "qué guapo ese" o "con ese me iría".

"A mi pareja le va a volar la cabeza", afirmó la periodista insistiendo en que esas terapias tan modernas no le gustan: "Yo soy un perfil más conservadora". "Ojos que no ven corazón que no siente", destacó Forner cuando le preguntaban sus compañeros si prefería pensarlo pero no decir nada. Eso sí, confesó las pruebas que ella pone a su novio en un restaurante: "Yo le digo, mira esa chica que guapa es, y él me contesta, pero tu más ¡y todo va viento en popa! Un escenario perfecto para pedir matrimonio".

"Estás obsesionada con el anillo", le contestó Thais Villas mientras Isabel defendía "las mentiras piadosas". Más aún, cuando su compañera de mesa le planteó si le importaría que su pareja tuviera algo con Beyoncé si se diera el caso, no tuvo dudas: "¡Pues claro que no! ¿Quién es Beyoncé? Para mi novio tiene que ser ¡nadie!".