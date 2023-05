Carmen Borrego y Terelu Campos dejan de esconder la enfermedad de María Teresa

Está claro que la situación de la matriarca de Las Campos es preocupante pero hasta ahora sus dos hijas habían evitado hablar claramente de lo que le estaba sucediendo... hasta ahora.

Hace unos días Carmen Borrego se aupaba a lo alto de los titulares del corazón coincidiendo con la celebración del Día de la Madre por varios motivos. Por su felicitación a María Teresa Campos y por su gesto hacia su hijo que parece dar visos de reconciliación.

Este martes la colaboradora de Telecinco fue un poco más lejos en el plató de Sálvame confesando que está siendo un año muy duro para su familia por el estado de salud de su madre. A pesar de todo quiso hablar con naturalidad porque tal vez haya muchas familias que están sufriendo lo mismo. Además ellas tienen la suerte de "tenerla y de que nos conozca. Y eso para nosotros hoy es muy importante".

Carmen Borrego evita poner nombre a la enfermedad de su madre

Ahora su prioridad es que esté bien: "Feliz no porque es complicado, pero al menos tranquila", explicó Borrego aclarando que llegará un momento en el que la presentadora "no nos conozca" pero sin poner un nombre a lo que le sucede: "No hablamos de una enfermedad clara porque no está diagnosticada, es la realidad".

Cabe señalar que hasta ahora ni Borrego ni su hermana Terelu habían abordado públicamente la situación de la presentadora pero ahora han decidido cambiar de actitud: "Eso de esconder o parece que haya algo malo... No, hay muchas familias que sufren lo que nosotros estamos sufriendo".

Carmen Borrego rompe el silencio sobre María Teresa Campos. Fuente: (Telecinco) pic.twitter.com/tIyl2xwxWO — Show España (@ShowEspana) May 9, 2023

Además las dos hermanas se sienten muy respaldadas por sus compañeros de Sálvame y hasta desveló una anécdota que sucedió cuando preguntó a María Teresa si quería recibir la visita la Jorge Javier Vázquez: "Me dijo, dile que mejor charlamos en un plató de televisión". Y es que "en su mundo" la presentadora quiere seguir trabajando: "Es raro el día que no se pone a hacer una escaleta conmigo y ya no sé qué inventarme".

Carmen Borrego se emociona hablando de la situación de María Teresa Campos

Eso no quita para que no les haya costado Dios y ayuda asumir la situación: "Hasta que aceptas que todo lo que tú te has apoyado en ella ahora ella necesita apoyarse en ti… a saber que cuando tienes un problema no puedes llamar a tu madre, es jodido".

Borrego se emocionó explicando que siente mucho que María Teresa sufra dándose cuenta de la situación: "Para mí ha sido durísimo, preferiría que no me conociera y que no sufriera, ver a tu madre con ansiedad y hacer ciertas cosas que no la puedes ayudar… nos deberían preparar a todos porque es muy difícil cuidar a alguien así y no tenemos mimbres. Ella siempre nos ha protegido, ahora nos toca a nosotras protegerla a ella".