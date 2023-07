Cristina Pedroche impacta con la terrible confesión sobre su hija: "Me da miedo"

La presentadora de Atresmedia habla sobre su reciente maternidad y lo hace con unas palabras que han sorprendido a sus seguidores en las redes sociales, es como para preocuparse.

El pasado 14 de julio nacía Laia, la primera hija de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. Desde entonces la presentadora ha escrito varios post en sus redes sociales, relacionados todos ellos con su reciente maternidad.

Pero en su última aparición en redes ha sorprendido por su sinceridad y por confesar algunos de los miedos que ahora marcan la vida de Pedroche y que están relacionados con el futuro más próximo:

"Ya sabéis que levanto mucho odio y mi meta en la vida ahora es cuidar y proteger a mi hija, y si ya recibo muchos mensajes feos sobre ella sin haber mostrado ni un pie suyo, no quiero ni imaginar lo que podría ser si lo hago. Sé que la mayoría sois adorables y me dais mucho cariño, pero tendrá que ser ella cuando sea mayor la que decida si quiere que se la conozca o no. Gracias por la comprensión".

Cristina Pedroche tiene miedo

"Me está costando subir cosas sobre el proceso personal tan grande que estoy viviendo porque me da miedo. Esto es lo más íntimo que tengo, lo más bonito que me ha pasado y me da miedo no estar preparada para aguantar las malas palabras, las críticas y los malos comentarios", ha confesado la presentadora.

Precisamente, Pedroche sobre lo que ha ido contando a sus seguidores de su embarazo también ha hecho una reflexión que ha sonado en parte a autocrítica:

"No creo que haya sido pesada con el tema del embarazo, no he compartido casi nada de ella, he ido compartiendo las cosas que a mí como mujer me han venido muy bien en el embarazo porque creo que podría ayudar a otras mujeres".