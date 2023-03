Julián Contreras pide ayuda económica en Instagram para salvar a su gato Elliot

El hijo de la recordada Carmina Ordoñez ha recurrido a sus casi 60.000 seguidores en Instagram para ver si pueden contribuir para asumir los gastos del tratamiento del felino enfermo.

Julián Contreras lo está pasando mal. El hijo de Carmina Ordoñez se encuentra atravesando uno de los momentos más complicados de su vida, pues su gran compañero y amigo más fiel se encuentra gravemente enfermo.

Es por ello que Julián no ha dudado comparecer en Instagram para solicitar ayuda a la comunidad junto a sus seguidores, con los que comparte su día a día. A través de un vídeo, el escritor ha contado para qué necesita la ayuda económica que solicita: su gatito de raza sphynx llamado Elliot se encuentra gravemente enfermo y necesita un costoso tratamiento.

El animal atraviesa un delicado bache de su salud y tiene que pasar por el quirófano. Una cirugía que tiene un alto coste y que ha obligado al hermano de Cayetano y Fran Rivera a recurrir a la caridad de sus seguidores, para ver si con alguno de los donativos puede costear dicho tratamiento y operación, para los cuales él no dispone de dinero suficiente.

"Lo amo con locura y está malito, muy malito. Me queda por delante un proceso complicado y una cirugía compleja. No tengo ningún tipo de problema no solo en contaros esto, sino también pediros ayuda. Tengo diferentes maneras para quienes quieran colaborar y ayudarme en este sentido. Estaré enormemente agradecido", ha asegurado el hijo de Carmina Ordoñez que se encuentra muy afectado en el vídeo, al borde del llanto, pidiendo ayuda para su animal de compañía