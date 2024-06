Pipi Estrada destapa una bomba que refleja la realidad entre Terelu y su hija

El ex novio de la colaboradora abre un nuevo frente, descubriendo lo que opina el entorno de la pareja y la reacción de la colaboradora al enterarse del embarazo de su hija.

La noticia de que Alejandra Rubio está esperando su primer hijo llegó por sorpresa esta semana mediante una exclusiva en la revista ¡HOLA! y ya han sido muchas las reacciones por parte de los medios y el entorno que mejor conoce a la familia Campos.

La inesperada noticia venía acompañada de una exclusiva que Terelu Campos concedía la pasada noche al programa ¡De viernes!, donde dio una entrevista para hablar del momento en el que se enteró de que su hija estaba embarazada y cuál fue su reacción.

Habla su mayor enemigo

En un momento en el que hay muchas personas que están dando su opinión, Pipi Estrada también no ha querido perder la oportunidad para hablar sobre el embarazo de Rubio y ha destapado la "gran discusión" que vivieron madre e hija ante la noticia. La expareja de Terelu ha visitado Socialité Club y no se ha cortado a la hora de hablar del embarazo de Alejandra Rubio y de la reacción de su madre: " Este embarazo estaba en la ruta del negocio, es una locura, una inconsciencia", explicaba el periodista deportivo en plató.

🧐 Pipi Estrada desvela cómo reaccionó realmente Terelu Campos al embarazo de Alejandra Rubiohttps://t.co/IfLp3okFzG — Otro Mundo (@OtroMundoMD) June 21, 2024

El que fuera pareja de la mayor de las Campos asegura que la reacción de la colaboradora no fue tan buena como se ha contado y que ambas tuvieron un enfrentamiento al saber que la pareja estaba esperando su primer hijo: " Hubo una gran discusión entre madre e hija y Terelu está muy disgustada ", asegura Estrada, añadiendo que el entorno anónimo de la pareja no está muy contento con el bombazo: " De la celda a una portada ".

¡NUEVA NOTICIA DE TELESALSEO! 🌶️



El bebé de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio está en camino: su curioso, famoso y polémico árbol genealógico #ACTUALIDADhttps://t.co/xBo8cryDWp — TeleSalseo (@Telesalseo_) June 22, 2024

No es un secreto que la relación de Pipi y su expareja no es nada buena, pero ahora que se sabe que la colaboradora será abuela, ha querido mandarle un mensaje, a pesar de llevar un tiempo sin hablarse: "Hubo un tiempo en el que teníamos una relación correcta. No la he felicitado y la voy a felicitar ".

Así, Estrada aprovechaba su aparición en el programa de Telecinco para dedicarle unas palabras a la madre de su compañera en Fiesta: "Terelu, sé que te va a sorprender el mensaje, pero tómatelo con deportividad. Te quiero felicitar porque te vas a convertir en una abuela coraje ", sentenciaba Pipi, a al espera de cualquier reacción por parte de la familia.