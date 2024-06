Un micro abierto caza a Jorge Javier Vázquez: su opinión real de Supervivientes

El reality de la isla hondureña, en esta edición de 2024, ha puesto punto y final en una gala en la que se ha elegido al ganador. Pero un micrófono indiscreto nos ha dado otras claves…

Se lo hemos contado en ESdiario, este martes 18 de junio Pedro García-Aguado se proclamaba ganador de Supervivientes 2024 con el 54% de los votos frente al bombero Rubén Torres. El ex jugador de waterpolo, y Hermano Mayor, se convertía en el vencedor de una edición en la que ha tenido grandes rivales y en la que, en muchos momentos, se ha visto superado.

Todavía con la piel de gallina y sin llegar a creerse su victoria en una de las ediciones más trepidantes de la historia de Supervivientes, García Aguado desveló cómo se encuentra tras haber cumplido este sueño: "Este premio significa el esfuerzo, la perseverancia... No me lo esperaba, había competidores muy muy muy fuertes aunque los últimos días ya me lo iba creyendo un poco más".

Una victoria que el ex jugador de waterpolo dedicó "a mi madre, que en paz descanse, y a mi padre, y su mujer, y mis hijas, y todos mis amigos. Y a toda la gente que está luchando por recuperarse de la adicción. Se puede, se puede. Yo hace 21 años me recuperé, o sea que ahora tengo que seguir siendo un ejemplo para esas personas".

Pero el triunfo viene marcado con ciertas sospechas de tongo. Y es que se cumple lo que no hace muchos días auguraba el ex de Telecinco, Kiko Matamoros, muy duro con Mediaset España desde que comenzó su aventura en el Ni que fuéramos Shhh de Ten, aseguró que el ganador de Supervivientes 2024 sería precisamente Pedro García Aguado porque a la organización le interesaba la victoria de un perfil "blanco" como el suyo y ya estaba pactado.

Jorge Javier Vázquez alimenta las dudas

Augurios que este martes de Gala corrieron como la pólvora por redes sociales sembrando la sombra de la sospecha sobre la victoria de Aguado.

Y esas sospechas se alimentaban aún más por culpa de un caprichoso micrófono abierto que cazaba nada más y nada menos que a Jorge Javier Vázquez.

Ocurría nada más anunciar el ganador de SV. El plató estallaba en júbilo –sobre todo de los Carmen Borrego, Aurah Ruiz, Claudia Martínez, Mario González...- y mientras ellos vivían este momento de enorme euforia, los gritos no evitaban que se pudiese escuchar lo que ocurría en plató. Y un micro abierto, concretamente el del presentador, desvelaba lo que el de Badalona piensa realmente de esta edición.

Así, mientras todos estaban en la ceremonia del abrazo, Jorge Javier se acercaba a Rubén Torres para felicitarle por su concurso: “Oye Rubén, has hecho un concursazo…",palabras que Jorge le dedicaba al bombero cuando pensaba que nadie le estaba escuchando.