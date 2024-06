La hija de Arantxa del Sol desmonta el código ético de Mediaset y hunde SV

Ya no solo es que el ganador de la última edición del reality de Telecinco haya levantado ampollas y muchas suspicacias, es que cada vez son más los que destapan los agujeros del programa.

La última edición de Supervivientes ha concluido con un ganador controvertido: Pedro García Aguado. El exwaterpolista se alzó con el premio de 200.000 euros tras obtener el 54% de los votos a través de la aplicación de Mitele. Sin embargo, esta victoria no estuvo exenta de polémica, ya que muchos espectadores sospechan que García Aguado fue favorecido por la organización, porque le convenía la victoria de un personaje "blanco" como él. Extremo que ya adelantó mucho antes de la final Kiko Matamoros en Ni que Fuéramos Shhh, asegurando que sería él quien se alzara con la victoria.

Esta controversia se suma a otras que han marcado esta edición del reality show. Varios concursantes han acusado a la productora de irregularidades en el concurso. Entre ellos se encuentran Laura Matamoros, Rocío Madrid y Ángel Cristo Jr. Además, la cadena impuso un veto a Arantxa del Sol después de su fuerte enfrentamiento con el hijo de Bárbara Rey. Según el comunicado de Mediaset España, en cumplimiento de su Código Ético, decidieron no contar más con la exparticipante en las galas del programa.

La hija de Arantxa del Sol y Finito de Córdoba, Lucía Serrano, también se ha pronunciado en redes sociales. En una ronda de preguntas y respuestas en Instagram, un seguidor le preguntó por qué su madre no podía asistir a las galas mientras Ángel, a pesar de su comportamiento polémico, sí lo hacía. Lucía (que ejerció de defensora de su madre en plató) aprovechó para criticar duramente a Supervivientes y a Telecinco, acusándolos de aplicar una doble moral y de no proteger a su madre como lo hacen con otros concursantes: “Han convertido al verdugo en víctima. La doble moral de esta cadena y su supuesto Código Ético que, por cierto, no aplican con todos... En fin”, escribe la joven siendo muy crítica con la manera de proceder de la organización del reality y desmontando su doble rasero moral.