La hija de Paco Jémez pone la puntilla a Piqué destapando su cara más prepotente

Ni conoce a la cantante colombiana ni es del Team Shakira, pero la influencer Nadia Jémez sí que conoce al exfutbolista culé y ha coincidido con él y no ha dudado en destrozar su imagen.

Que Gerard Piqué ya tenía muchos enemigos antes de separarse de Shakira y comenzar una relación con Clara Chía (que se dice, se rumorea, se comenta que se inició antes de la ruptura oficial) no es ningún secreto. Siempre ha sido uno de los personajes más "odiados" de la crónica deportiva y social patria.

Y aquí es donde ha querido ahondar, viralizándose, la influencer Nadia Jémez, hija del famosísimo exfutbolista y entrenador Paco Jémez.

La joven, conocida por el gran público por participar en realitys como Pesadilla en el Paraíso, sabe de lo que habla y se ha marcado una "rajada" sobre Piqué en redes sociales que le deja a la altura del betún.

Lo mejor de todo es que ella destapa la peor cara de Piqué y lo deja al margen de su separación de Shakira o lo que ella hecho o dejado de hacer con su familia y con Clara Chía. Vamos, que le pone verde por su comportamiento habitual, que ella ha podido sufrir en primera persona: "No es una persona a la que le deba respeto porque no se ha comportado bien con los demás".

🚨 La influencer Nadia Jémez (hija de Paco Jémez y exnovia de Xbuyer) ha hablado sobre Gerard Piqué después de coincidir con él: pic.twitter.com/IIU6JVqSi2 — SrNaninho (@SrNaninho) June 6, 2023

"Una vez iba con él en el coche y le pareció super bien saltarse absolutamente todos los semáforos de la Diagonal. ¿Por qué? Pues no sé, porque le pareció correcto. Además, entró a 100 y pico km/h de velocidad en un parking y entonces el señor del parking lo que hizo fue decirle 'mira, no puedes entrar así en el parking", relató añadiendo que le hizo sentir vergüenza ajena por su prepotencia: "Le contestó de una manera: Sí, vale, genial. Cómprate un amigo".

Nadia Jémez fulmina a Piqué sin miramientos

"Es la primera y última vez que me he visto con esta persona", sentenciaba Nadia Jémez. No se puede olvidar además que la influencer es la actual novia de XBuyer. La cosa tiene su aquel porque precisamente uno de los integrantes de la Kings League, que preside Gerard Piqué, es xBuyer Team, presidido por los hermanos Buyer, Javi Ruiz y Eric Ruiz.