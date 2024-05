Alejandra Rubio La niña de la Nevera: lo que se dice "cagada" en lenguaje vulgar

Hace unos días quien lo sabe todo de ella desde que era chiquitita puso las cartas sobre la mesa y ahora tanto la nieta como las hijas de Teresa Campos toman medidas drásticas urgentes.



La hija de Terelu Campos no ha tardado en reaccionar cuando una de las personas que más la conoce ha decidido empezar a dibujar la semblanza de la nieta menor de Teresa Campos. Kiko Matamoros el pasado miércoles comenzaba a dibujar quién es realmente Alejandra Rubio, su madre Terelu y su tita Carmen Borrego o señora de la papada. La hija del profesional de las gafas (que no óptico) parece ser que está asustada. Lo que en el lenguaje vulgar se llama “cagada”.

La sobrina de Borrego se presentaba este jueves en su programa con un perfil entre bajo y muy bajo. No se dirige a la cámara para hablar de Matamoros como un colaborador reventado. No. En ese fango la señorita y futura actriz no se mete. La cobardía cantó Chiquetete.

Rubio campeaba por el cortijo informativo de su tía en Así es la Vida que presenta César Muñoz como liebre en los campos salvajes de Lorca, Murcia. Todo era de color de rosa. Olía a romero. Hasta ahora.

Kiko Matamoros, uno de los que mejor conoce a Alejandra Rubio

Ha llegado uno de los hombres que mejor la conoce. Desde chiquita. Niña. Adolescente. Presunta madurez. Y entonces nace la verdadera Alejandra. La que no es valiente. Como ninguna de ellas. Su abuela también se tuvo que rodear de un grupo de palmeros para tenerlos callados. Algunos viven. Otros han fallecido.

La hija de Terelu Campos le dice a Kiko en privado una vez que empieza a desenmascararla que “tiene una foto suya en la puerta de su frigorífico”. Síntoma de cariño. De amor. De familia. De cercanía. Una posibilidad. La otra es que Matamoros para “la pobre hiña rica” es la catedral de Milán. Un recuerdo con imán.

La nuera de Mar Flores ha tenido que ponerse en contacto con el tertuliano del nuevo Sálvame porque este ruedo no es de capea. Es otro nivel. Y Alejandra es presuntamente moderna y valiente al tiempo que es sabedora que la historia de su vida ha sido vivida por gente muy cercana a su familia. El pasado siempre vuelve. Ahora es íntima de Makoke. Interés puro. No hay otra.

Necesitaba estar cómoda para hacer caja mientras sea la gran María Jesús Valdés, actriz de de actrices. Y siempre recordada por su vuelta a los escenarios después de años de retirada con Nuria Espert en El cerco de Leningrado. Hoy la Valdés desde su balcón del cielo inspirará a la hija de Terelu para que sea en el teatro lo que no pudo en el mundo de las leyes o el Derecho.

Terelu y Carmen también han reaccionado. La mujer que mira a la directora para que cambie los temas ahora manda mensajes. No tiene poder para decir que una colaboradora no puede ir al programa. Aquí no tiene poder. Es la verdadera Carmen. La decepción que ha mostrado Kiko Matamoros por el clan ha tenido una reacción en las hijas de María Teresa. No están cómodas siendo antagonistas del nuevo protagonista. Necesitan calmar las fieras aguas. Es el momento de arrodillarse. Ante un fuerte enemigo, mejor cambiar de opinión. Es lo que se lleva en este país y más Terelu que trabaja para el jefe supremo de los cambios de opinión.