Preocupación por la celebración religiosa de la boda de Tamara Falcó

La marquesa de Griñón busca la distinción en un día tan señalado como el de su enlace con Íñigo Onieva y ya está haciendo pruebas del vestido. Y eso que hay flecos sueltos más importantes.



La marquesa de Griñón ya está en búsqueda de su traje de novia en el País Vasco. Busca la distinción para día tan señalado. Una boda que se celebrará de forma religiosa en la Finca El Rincón propiedad de Tamara Falcó y su hermano Manuel por vía hereditaria de su padre, Carlos Falcó. Todo parece que circula con normalidad. Con la Iglesia hemos topado. Y ella, Tamara, lo sabe.

La hija de Isabel Preysler aún no tiene la dispensa (autorización) de la Diócesis de Getafe para poder celebrar el sacramento del matrimonio en la capilla de la Finca El Rincón. Esta semana el entorno de Falcó lo ha dejado expresar en la intimidad. Sólo se podrá casar allí si lo autoriza la Diócesis de Getafe que es a quien pertenece la competencia eclesiástica de la capilla de su padre. Actualmente no se puede celebrar este sacramento en cualquiera lugar. Tan sólo puede acaecer en parroquias. Y en capillas que dependan directamente y por vínculo de esta parroquia. No es el caso de la capilla El Rincón. Necesitará la dispensa de la Diócesis pertinente.

Tamara busca traje de novia y aún no tiene legalizada la situación del lugar donde quiere dar el "sí, quiero" y ante Dios a Íñigo Onieva. Una capilla que tan sólo tiene capacidad para 12 personas. Cabe otra posibilidad. No lejana. Se pueden casar por la iglesia unos días antes ante Dios y que todo lo que suceda el día 8 de julio sea un paripé de cara a una exclusiva bien vendida. El precio de esta venta es mucho más alto que antes de la ruptura sonada, mediática, contada y vendida de Tamara Falcó e Íñigo Onieva tras unos "besitos" retransmitidos con una tercera.

El paripé es algo habitual entre los famosos. Así lo hicieron Francisco Rivera y Lourdes Montes cuando contrajeron matrimonio en Ronda (Cádiz). Aquel día ya estaban casados. Lo hicieron unos 10 días antes en el Ayuntamiento de Sevilla. Septiembre de 2013. Fran Rivera optó por Juan Ignacio Zoido para que fuera quien oficiase su matrimonio civil con la mujer de su vida. En la Iglesia hay mil maneras de hacerlo cuando hay impedimento. Hay que conocerlas y tener el contacto seguro.

La boda del hijo mayor del hijo de Duque De Alba, Fernando Fitz-James Stuart Solís, en la capilla del Palacio de Liria no se pudo confirmar hasta unos días antes de la celebración. La dispensa no llegaba. Los nervios a flor de piel. Al fin se consiguió. Veremos a ver qué sucede con la boda de la marquesa de Griñón.