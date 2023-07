Marlene Mourreau rompe con su novio y con la plataforma erótica que le pagaba

Muy activos, mucho deporte juntos, muy buen sexo... entonces ¿por qué ha roto la famosa vedette con su novio de tres años con el que pasó la pandemia? ESdiario ha hablado con ella y lo sabe.

La conocimos a mediados de la década de los 90, su acento francés mezclado con el chapurreo del español, su espontaneidad, frescura y su espectacular cuerpazo, conquistaron al público de esa época. Marlene Mourreau gustaba a una audiencia fiel a los concursos y a los programas de variedades.

Fueron años gloriosos para la vedette que llegó a España, tras haber ganado 32 concursos de belleza en su país: “Me postulé como miss en diferentes provincias. En 1986 fui elegida primera Dama de Honor de Miss Francia, eso me ayudó a lanzarme a lo que vino después. Con lo que gané me compré mi primera casa en París.”, recuerda la vedette en esta entrevista que nos concede a ESdiario.

En 1995 llegó incluso a presentarse como candidata en las elecciones de Francia con el partido PLA (Partido por la Libertad y el Amor), entre sus propuestas estaba regalar preservativos, incluso a los adolescentes para evitar enfermedades y embarazos no deseados: “Yo fui pionera en promover una ley para que se legalizase el matrimonio homosexual y propuse el reparto gratuito de preservativos. Tengo una mente aperturista y creía en ello cuando aún no estaba aprobado”. En sus primeras apariciones en nuestra televisión contaba las propuestas de su programa político. A raíz de esas intervenciones José Luis Moreno y Chicho Ibáñez Serrador fueron los primeros productores que apostaron por ella con programas de gran éxito en aquellos años.

Marlene Mourreau ha conseguido reinventarse

Y lo cierto es que desde entonces ya han pasado 30 años, y aunque el consumo y la programación de las cadenas ha cambiado, la francesa ha sabido reinventarse y labrarse un buen presente y futuro. Continúa haciendo bolos por toda España, especialmente en esta época estival, animando eventos en recintos que generalmente se llenan con el aforo completo, baila, canta y lleva su grupo de bailarines que siguen al pie de la letra las coreografías con un vestuario propio del género de revista.

Sin embargo, Marlene echa de menos un escaparate más artístico en la pequeña pantalla: “El problema que tenemos es que la televisión aburre porque los artistas no tenemos vitrina para vender nuestro trabajo”.

A primeros de julio Marlene abandonó Marbella donde vivía con su novio, para instalarse en su piso de Madrid: “Se acaban de ir los inquilinos que tenía, me pillas haciendo reforma y arreglando los desperfectos que han dejado”, me confiesa en el transcurso de la entrevista, “además no sé que voy a hacer con todos los baúles que tengo llenos de ropa, atrezzo de bailarines, plumas, sombreros, podría abrir una tienda…”.

La artista ha roto recientemente con su pareja, José Nuño, un fotógrafo al que conoció hace tres años en una sesión de fotos: “Contactó conmigo a través de un amigo en común, quería hacerme un shooting de belleza y moda. Yo esos días los estaba pasando en Marbella con Mar Regueras y con Ivonne Armand, muy amigas mías. Las metí en la sesión y la hicimos las tres. Ellas estaban celosas porque él me hacía más fotos a mi que a ellas, y estuvimos bromeando con el asunto”.

El motivo por el que Marlene Mourreau ha roto con su novio

A raíz de entonces la artista y el fotógrafo comienzan una relación que se ha prolongado tres años: “Juntos lo hemos pasado muy bien, éramos muy activos, hacíamos mucho deporte, y teníamos buen sexo, pero todo se fue apagando. En abril cumplí 54 y mi cabeza hizo clic, con él ya vivía una rutina y eso no lo puedo soportar. Eso de estar sentados en el sofá cada noche viendo la tele como dos personas mayores… uff. Tengo comprobado que a los tres años de relación la llama de la pasión se apaga y necesito un cambio. Las relaciones tienen fecha de caducidad, es como los contratos de alquiler", ríe. "Con mi anterior pareja estuve seis años, pero es porque él tenía veinte años menos que yo”, nos cuenta sin poder evitar una carcajada. “A un novio le presento como futuro exnovio", bromea, "sé cuando llega el momento de dejarlo, no me quiero complicar la vida, yo he nacido para ser feliz”.

Viendo que en pandemia el trabajo escaseaba Marlene pensó en abrirse una cuenta en Only Fans, una plataforma donde se publican fotos de contenido erótico, con el objetivo de fomentar sus ingresos: “Tenía al fotógrafo conmigo las 24 horas, éramos pareja y hacer estos trabajos nos resultaba fácil y cómodo”. La vedette podía llegar a facturar entre 5.000 y 15.000 euros al mes; “Teníamos unos cien clientes, todos con alto nivel adquisitivo, sin tener a muchos podíamos llegar a cumplir con todos los servicios”.

La ruptura con su novio trajo también romper con este trabajo. Ahora comienza una nueva etapa, de nuevo soltera, siguiendo la agenda de sus bolos por España y con el estreno de un nuevo disco.

Pero al margen de su vocación artística, Marlene siempre tuvo espíritu empresarial, hace tres décadas que vio claro el negocio de la inversión inmobiliaria y desde entonces se dedica a reformar propiedades que se revalorizan: “Siempre me ha gustado este negocio, ya lo hice en Francia y desde hace años en España, vendí lo que tenía en mi país porque apenas voy por allí. De hecho no entiendo como llevando en España más de 30 años aún no me han dado la nacionalidad, hablo bien español y tributo mis impuestos. Me da mucha rabia porque aún no he podido votar. Voy a tramitarlo de nuevo para que me la den de una vez”.

En sus planes de verano, aparte de seguir con sus bolos, se reservará unos días para visitar a su madrina en Francia, a quien no verá es a su madre y a su hermana con quienes mantiene una tensa relación desde hace años: “Estoy muy dolida con ellas por un problema familiar y no nos hemos reconciliado”.