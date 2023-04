Cayetano Martínez de Irujo feliz con su familia y agradecido a sus hermanos

Emocionado se ha mostrado Cayetano tras el artículo que Paloma Barrientos publicó en 'Vanitatis' y en el que han participado sus hermanos y seres queridos por su 60 cumpleaños

Cayetano Martínez de Irujo llega al santuario del Cristo de Los Gitanos acompañado por sus hijos, Genoveva Casanova y su pareja, Bárbara Mirjan este Jueves Santo con una sonrisa de oreja a oreja porque todo le recuerda a su madre: la Duquesa de Alba. Tras cumplir 60 años el pasado 4 de abril, el jinete ha reaparecido junto con su familia y de lo más simpático ante los medios de comunicación.

Agradecido y emocionado, así se ha mostrado Cayetano tras el artículo que Paloma Barrientos publicó en 'Vanitatis' y en el que han participado sus hermanos y seres queridos por su 60 cumpleaños: "me pareció un artículo muy bonito y hecho desde el corazón".

La doble celebración de Cayetano Martínez de Irujo con sus hijos, su pareja y Genoveva Casanova en la Semana Santa sevillanahttps://t.co/4ljrgiTgLA — Revista ¡HOLA! (@hola) April 6, 2023

Cordialidad con Carlos

El hijo de la Duquesa de Alba nos confiesa que a pesar de no tener muy buena relación con su hermano Carlos, sí que existe una cordialidad, pero siguen existiendo diferencias entre ellos: "sí, con Carlos tengo una buena relación y Eugenia y Fernando son mis hermanos, con los que me he quedado, Carlos también, pero tengo unas diferencias muy grandes con él, me quedé impregnado con la trayectoria de mi madre y Carlos es muy diferente, pero el tiempo lo va acercando todo".

A pesar de esas pequeñas diferencias que en algunos momentos les han separado demasiado, Cayetano confía en el tiempo para solucionar estas desavenencias familiares: "si, hombre, si. Es difícil de explicar públicamente, es una cosa muy personal, pero nos llevamos bien".

Tras cumplir 60 años, el hermano de Eugenia Martínez De Irujo nos confirma que está en su mejor etapa vital: "probablemente en la mejor, los primeros seis años después de la muerte de mi madre fueron los peores por la sorpresa de todos, pero ahora todo se ha ido estabilizando, poniendo en su sitio y la verdad disfruto mucho de mi familia y tengo la familia unida que siempre quise tener".