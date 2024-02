David Bustamante estalla contra un periodista por la pregunta que le hace

El cantante se ha enfadado con un reportero durante la premiere de la serie "Machos alfa" de Netflix tras ser preguntado por su expareja.

David Bustamante se encuentra inmerso en varios proyectos laborales que le han mantenido alejado del foco mediático. El último, y el que le ha hecho reaparecer antes las cámaras, ha sido la premiere de la serie 'Machos alfa' que produce y emite Netflix y en la que el cantante estaba invitado. En ella, Bustamante nos ha puesto al día sobre sus próximos proyectos, entre los que se encuentra un nuevo disco.

Además, el cantante se ha mostrado muy ilusionado y motivado con esta nueva etapa, ya que está totalmente enfocado en su carrera musical. Es por eso, que Bustamante se ha mostrado muy enfadado cuando un reportero de "Socialité" le ha preguntado por temas que no están relacionados con él ni con su música.

El tema que enfada a David Bustamante

Aprovechando que Telecinco traído de vuelta a nuestra televisión el concurso "Bailando con las estrellas", un reportero de "Socialité" ha querido saber qué opinaba Bustamante sobre esta nueva edición, ya que el cantante fue el ganador de aquella primera etapa del concurso y allí conoció a su actual pareja, Yana Olina: "Tuve la suerte de ganar y llevarme a la bailarina".

Pero ha sido cuando el periodista le preguntaba por la participación de Miguel Torres, la actual pareja de Paula Echevarría, quien fue descalificado en la semana pasada, cuando Bustamante se ha pillado un cabreo monumental. La pregunta no le ha gustado nada al cantante, que ha sido muy tajante a la hora de responder: "No quiero que me preguntes, lo estropeáis todo, me vas a joder todo".

Pero la cosa no terminaba así, porque aunque Bustamante ha querido dar por finalizada la entrevista, no se ha callado: "No me lo merezco, jugáis sucio, qué ridículo, acabáis de estropear todo lo bonito que habíamos hablado". Después, el cantante ha intentado apartar el micrófono del reportero y huir de las cámaras, pero se le podía seguir escuchando.

"Sois unos maleducados, no es justo, esto no es apropiado", el cantante considera que el reportero no ha sido justo con él, especialmente "después de tantos años de trabajar". Además lo que le ha indignado es que "esto lo vas a sacar y no todo lo bonito que hemos hablado", especialmente porque "es ridículo" que le pregunten por Miguel, ya que el hecho de que sea el actual novio de su ex no impide que sean buenos amigos.