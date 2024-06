A la ruptura sentimental de Isabel Pantoja se suma un palo íntimo que la remata

El hijo de la tonadillera rompe su silencio, tras unos meses sin opinar de su madre, y lo hace para darle el estoque personal después de que la cantante haya sufrido otro varapalo personal.

Isabel Pantoja vive un excelente momento profesional, con éxito en sus conciertos, pero atraviesa de nuevo un bache personal tras conocerse la ruptura con su amiga íntima, Mariló de la Rubia.

Tal y como les hemos contado en ESdiario, los expertos de la crónica rosa tienen claro algo a estas alturas de la película de la vida de Isabel Pantoja: si la cantante tiene problemas para mantener relaciones con otras personas, ya sean familiares, de amistad o de otra índole, buena parte de la responsabilidad podría tenerla su hermano Agustín.

No es la primera vez que se señala al inseparable hermano de la tonadillera como el "culpable" del alejamiento de cualquier tipo de persona en la vida de Isabel. Ni siquiera se libran sus propios hijos, de hecho Isa siempre ha señalado el dedo acusador hacia su tío en este sentido.

Y ahora el nombre de Agustín vuelve a ser el que más repite a la hora de hablar de la ruptura de la amistad íntima de la tonadillera con Mariló, tal y como les informamos en estas mismas páginas.

Después de este palo, incluso dicen que se ha llegado a ver llorar a la Pantoja en público, le llega uno muy especial: el de su hijo, Kiko Rivera, con quien no tiene relación alguna pero que últimamente la cosa estaba calmada. Hasta ahora.

El Dj ha hablado sobre su madre, para criticar como es habitual en los últimos años.

“La realidad es que mi madre no llama a sus nietos”. Con estas palabras se refirió Kiko Rivera al verdadero vínculo que su madre, Isabel Pantoja, mantiene con sus nietos, tal y como recoge Informalia. Rotundo, este jueves habló sobre las lágrimas de la tonadillera en su concierto en Almería, donde el pasado fin de semana mencionó a los pequeños. Eso sí, sigue sin darse una sola llamada. Lo dijo hace unos días Isa Pantoja, y a ella se suma su hermano.

Kiko Rivera y su palo a Isabel Pantoja

“La realidad es que mi madre no llama a sus nietos y esa es la única verdad", explicó Kiko Rivera en Juntos. “Que tú cojas y lances cuatro lagrimitas y le cantes una canción a tus nietos pues a mí no me vale absolutamente nada. A mí lo que me vale es que llames y preguntes cómo están”, sentenció, tal y como recoge el citado portal.

La cantante dedicó su canción Hasta que se apague el sol a los menores, llegando a romperse en lágrimas sobre el escenario. “Va dedicada a mis cuatro, no hace falta que diga más nada, a mis cuatro”, subrayó. Un mensaje que su hija tachó de “absurdo”.

Lo hizo unos días después en Vamos a ver de Telecinco: “Me parece absurdo que haga esas reflexiones delante de la gente cuando no me ha llamado”, dijo. Y añadió: “Me ponen de mala leche estas cosas. Me parece absurdo. Menos dedicatorias y más llamadas por teléfono”.